Annenin Sırrıdır Çocuk 4. bölüm izle | Youtube Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm (4.bölüm) tek parça full HD izle

Annenin Sırrıdır Çocuk 4. bölüm izle | Sevilen dizi Annenin Sırrıdır Çoçuk yeni bölüm Tv8'de yayınlandı. Dizinin son bölümü oldukça heyecan vericiydi. Peki dizi Youtube'da yayınlandı mı? Youtube Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm (4.bölüm) tek parça full HD izle...

Sevilen dizi Annenin Sırrıdır Çoçuk yeni bölüm Tv8'de yayınlandı. Dizinin son bölümü oldukça heyecan vericiydi. Peki dizi Youtube'da yayınlandı mı? Youtube Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm (4.bölüm) tek parça full HD izle...

Annenin Sırrıdır Çocuk 4. bölüm izle

Tv8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın...

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 4.BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Annenin Sırrıdır Çocuk 4. bölüm özeti

Meryem polisin pençesinden kurtulmak için Reha'yla işbirliği yapmak zorunda kalır. Sadun Defne'nin bebeğini bulabilmek için polisin hiç hoşuna gitmeyecek, çok cesur bir atak yapar. Çınar Defne ve Sadun'un ortak bir geçmişi olduklarını öğrenince deliye döner. Sadun ile yüzleşir. Sadun da Çınar'ın Sedef ile olan ilişkisini bildiği için karşılıklı olarak susmaları konusunda Çınar'ı uyarır. Meryem polis tarafından soruşturmaya alınır. Meryem sorgudayken bebek hastanelik olur. Acaba polis Meryem'i içeri almak için ihtiyacı olan kanıtlara ulaşabilecek midir? Sedef Çınar'ı Defne'ye karşı doldurmak için Defne'nin geçmişte yaptığı bir şeyle ilgili bir yalan atar ortaya. Peki Çınar Sadun'la olan geçmişleri ile ilgili Defne'yle yüzleşecek midir?