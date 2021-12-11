Annemizi Saklarken konusu nedir ve kimler oynuyor?

Star TV ekranının yeni dizisi Annemizi Saklarken, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini kendinde topladı. Yeni başlayan dizinin konusu ve oyuncuları seyirciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Annemizi Saklarken konusu nedir ve kimler rol alıyor?

8 Aralık 2021 tarihinde ilk bölümü Star TV'de yayınlanan Annemizi Saklarken dizisi güçlü kadrosuyla yayın hayatına başladı. İlk bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Annemizi Saklarken konusu nedir?

Handan Nişantaşı'nda bulunan, özel bir moda atölyesinde müşteri asistanı olarak çalışan genç bir annedir. Handan çok genç yaşta anne olmuştur ve çocuklarıyla beraber rahat bir hayat yaşamak istemektedir. Handan, hayallerine kavuşmasının tek yolunun doğru bir evlilik yapmaktan geçtiğine inanır. Bu yolda en büyün engeli ise, eş adaylarının gözünü korkutan çocuklarıdır.

Bu sebeple de üç çocukla evlenmek kolay değildir. Ama Handan'ın hayatı, yolunun Dündar ve Zerrin Demir çiftiyle kesişmesiyle değişir. Dizi Handan'ın üç çocuğuyla birlikte yaşadığı hayat mücadelesini konu almaktadır.

Annemizi Saklarken oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?

Kutsi ve Hande Doğandemir'in yanında Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Merve Sevin, Özgür Foster, Zümre Ertürk gibi uzun süredir yapımlarda görmediğimiz, ünlü isimler yer alıyor.

Annemizi Saklarken hangi gün yayınlanıyor?

Dizi, Çarşamba akşamları Star TV'de saat 20.00'de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Annemizi Saklarken reytingleri nasıl?

8 Aralık 2021 tarihinde Star TV'de yayınlanan dizinin hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görmüştü. Dizi hakkında iyi yorumlar yapılırken dizinin reyting konusunda sınıfta kalması izleyicilerini üzdü.

Annemizi Saklarken 2. fragmanı yayınlandı

İlk bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitleyen Annemizi Saklarken 2. Bölüm fragmanıyla da adından bahsettirdi. Dizi yayınladığı 2.fragmanla izleyicilerine devam edeceğinin sinyalini verirken dizinin fragmanı da ilk bölüm kadar ilgi gördü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.