Annemizi Saklarken hangi kanalda? Annemizi Saklarken hangi gün saat kaçta?
Annemizi Saklarken hangi kanalda? Annemizi Saklarken hangi gün saat kaçta? Merakla takip edilen Annemizi Saklarken dizisinin bölümleri araştırılıyor. Barış Yöş'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizi oldukça konuşuluyor. Kutsi, Hande Doğandemir, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Yaşar gibi isimlerin yer aldığı yapımın kanalı, yönetmeni, senaristi ve saati gibi merak edilen bütün detaylar...
2022-01-12 23:32:20
Annemizi Saklarken hangi kanalda? Annemizi Saklarken hangi gün saat kaçta? Merakla takip edilen Annemizi Saklarken dizisinin bölümleri araştırılıyor. Barış Yöş'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizi oldukça konuşuluyor. Kutsi, Hande Doğandemir, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Yaşar gibi isimlerin yer aldığı yapımın kanalı, yönetmeni, senaristi ve saati gibi merak edilen bütün detaylar...
Annemizi Saklarken hangi kanalda?
Yapımını Ojo Pictures'ın üstlendiği dizinin senaristliğini, Sırma Sanık ve yönetmenliğini de Barış Yöş yapıyor. Çok sevilen proje Star TV'de her hafta izleyicisiyle buluşuyor.
Annemizi Saklarken hangi gün saat kaçta?
Annemizi Saklarken dizisi her çarşmba günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkıyor.
Annemizi Saklarken dizisi oyuncu kadrosu;
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)