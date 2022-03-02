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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Anna Karenina çekimleri durduruldu mu ? Netflix Anna Karenina çekimlerini durdu mu?

Anna Karenina çekimleri durduruldu mu ? Netflix Anna Karenina çekimlerini durdu mu?

Rusya'ya yönelik yaptırım kararları peşi peşine geliyor. Yeni bir yaptırım kararı iddiası da dizi-film platformu Netflix'ten geldi. Anna Karenina çekimleri durduruldu mu ? Netflix Anna Karenina çekimlerini durdu mu? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-02 18:54:53
Anna Karenina çekimleri durduruldu mu ? Netflix Anna Karenina çekimlerini durdu mu?

Rusya'ya yaptırımlar, askeri ve ekonomik alanın yanı sıra kültür-sanat faaliyetlerine de sıçramaya başladı. Bu seferde "Netflix"in, Ruslara ait birkaç orijinal projede çalışmaları durdurduğu iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.

Öte yandan 'Netflix' Orijinal Diziler Direktörü Michael Azzolino, geçtiğimiz sene, "Yetenekli yazarlar, yönetmenler ve yapımcılar ekibi, yaratıcı ve sürükleyici bir dizi hazırladı. Bu çok beğenilen hikayeye yönelik vizyonlarını Rusya'daki ve dünyadaki üyelerimize ulaştırmaktan heyecan duyuyoruz." demişti. Önümüzdeki günlerde Netflix'in Anna Karenina hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.

'Avusturalya'dan Brezilya'ya kadar izleyicilerin kalbine dokunacak'

1-2-3 Prodüksiyon'dan Valeriy Fedorovich ve Evgeniy Nikishov ise şunları söylemişti:

"Bu çaba heyecan verici ve zorlayıcı olmanın ötesinde, omurgasını aşka adanmış dünyanın temel edebiyat eserlerinden birine dayandığından, Avustralya'dan Brezilya'ya kadar izleyicilerin kalbine dokunacak."

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