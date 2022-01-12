AMD FidelityFX hangi oyunlarda var?

AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)1 22 Haziran'da piyasaya sürülmüştü. Geçen dört ayda FSR, oyuncuların oyun oynama biçimini tamamen değiştirdi ve bazı grafik kartlarının performans potansiyelini tekrar ortaya çıkardı.

Giderek artan performans kazancı potansiyeli ve sürekli büyüyen, desteklenen oyun listesi ile FSR şu anda hangi aşamada ve sırada ne var?

AMD FidelityFX Super Resolution: Oyunun Kuralları Değişiyor

FSR kare hızlarını artırmaya yardımcı olmak için çözünürlüğü yükseltme teknolojilerini kullanıyor ve performansı etkilemeden yüksek çözünürlüklü oyun deneyimi sunuyor. Bu teknoloji, günümüz oyuncularının hem şu anda kullandıkları hem de gelecekte kullanacakları grafik kartlarından daha gerçekçi görüntüler almaları anlamına geliyor.

FSR piyasaya sürüldüğünde aşağıdaki yedi oyunu destekliyordu:

22 Racing Serisi

Anno 1800™

Evil Genius® 2: World Domination

Godfall

Kingshunt

Terminator™: Resistance

The Riftbreaker™

AMD ve iş ortakları geçen dört ay zarfında bir düzineden fazla oyuna daha destek sağladı ve bu liste uzamaya devam ediyor:

A Chinese Ghost Story

Arcadeggedon

Back 4 Blood

Baldur's Gate 3

Black Desert

Chernobylite

Deathloop™

Dota 2

Edge of Eternity

Elite Dangerous: Odyssey

F1 2021

Far Cry® 6

Gamedec

JX3 Online

Myst®

Marvel's Avengers

Necromunda: Hired Gun

NiShuiHan

Resident Evil™ Village

The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

World War Z®: Aftermath

Örneğin, bu ay piyasaya sürülen yılın en önemli oyunlarından biri olan Ubisoft's Far Cry 6, kutudan çıktığı gibi FSR desteğine sahip olduğu için oyuncuların ilk günden itibaren en iyi performansa ulaşmasını sağlıyor.

AMD FSR en son çıkan bazı AAA ve bağımsız oyunları da destekliyor ve sürekli büyümeye devam eden bir liste ile ( oyun tutkunu AMD müşteri tabanı sayesinde) FSR, oyun sektörüne damgasını şimdiden vurmuş durumda. Arkasındaki yetenekli AMD mühendis ekibi sayesinde FSR, müşterileri etkilemeye ve memnun etmeye devam edecek. Fakat etkilenen sadece oyuncular değil:

"Test ettik ve kusursuz çalıştığını gördük"

– PC Gamer

“FSR desteklenen tüm oyunlarda herkesin grafik kartlarını daha hızlı hale getirebilir. Heyecanlı günler bizi bekliyor."

— PC World

"FSR teknolojisinin açık niteliği sadece Radeon sahipleri için değil tüm PC oyuncuları için büyük bir fırsat demek.”

— PC World

FSR Performansı: Oyunda Bir Devrim

FSR teknolojisinin hem oyuncular hem de haber kaynakları arasında popüler olması hiç şaşırtıcı değil. FSR desteği bulunan belirli oyunlarda "Performans" modunda 4K çözünürlükte orijinal görüntüye oranla ortalama 2,4 kat performans artışı sağlayan ve belirli rakip grafik kartları dahil olmak üzere entegre ve bağımsız çoğu grafik kartıyla uyumlu olan FSR, yüksek kaliteli görüntüler ve yüksek kare hızları bakımından oyun sektöründe bir devrime imza attı.2

FSR, AMD'nin kolay kullanım için açık olacak şekilde tasarladığı bir teknolojidir. İşte bu yüzden sektör standartlarına dayanır ve tamamen açık kaynak kodludur, ayrıca geliştiricilerin kendi oyunlarına veya oyun motorlarına entegre etmesi kolaydır (örneğin, Unity ve Unreal® Engine 4), DirectX® 11, 12 ve Vulkan® API'leri ile kullanılabilir ve kullanmak için özel bir grafik donanımı gerektirmez.

*AMD FidelityFX Super Resolution “oyuna bağlıdır” ve oyunun asgari şartlarının karşılanması halinde yukarıda listelenen ürünlerde desteklenir. AMD, AMD FidelityFX Super Resolution özelliğinin NVIDIA® grafik kartlarında aktif hale getirilmesi için teknik destek veya garanti desteği vermez.​ Aşırı keskinleştirmenin önüne geçmek için FSR destekli oyunlarda Radeon™ Image Sharpening özelliğinin kullanılmamasını tavsiye ederiz.

Sonuç

AMD FidelityFX Super Resolution piyasaya çıkalı henüz altı ay bile olmamasına rağmen donanımı çok güçlü olmayan oyuncuların yüksek kalite ayarlarında oyun oynamasını, e-spor tutkunlarının kare hızlarını artırarak kazanan performansa ulaşmasını ve genel olarak oyuncuların grafik donanımlarını mümkün olan en iyi şekilde kullanmasını sağladı.

AMD olarak iş ortaklarımızın da FSR teknolojisinin önümüzdeki yıl oyuncuları taşıyacağı seviyeyi düşünerek heyecan duymasını, yeni çıkacak oyunlarda desteği artırmalarını ve daha üst düzey performans ve oyun deneyimi fırsatını herkese sunmalarını umuyoruz.

AMD FidelityFX nedir?

AMD FSR, kare hızlarını artırmak ve bunu yaparken yine de yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü oyun deneyimleri sunmak için tasarlanmış, açık kaynaklı, platformlar arası bir teknolojidir.

FidelityFX hangi ekran kartı kullanılır?

DirectX 11, DirectX 12 ve Vulkan teknolojilerini destekleyen FSR 100'den fazla AMD ürününde çalışabiliyor. Bunlar arasına Radeon RX 460'a kadar Radeon RX GPU'lar ve hatta entegre grafikli Ryzen işlemciler de dahil.

Kaynak: md.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.