Amber Heard - Johnny Depp dava filminin adı ne, ne zaman, nerede yayınlanacak? Oyuncuları kim? Hot Take: The Depp/Heard Trial fragmanı

Amber Heard ve Johnny Depp davası tüm dünyada ilgi çekmiş canlı yayınlanan duruşmalarda verilen ifadeler günlerce konuşulmuştu. Fox'a ait akış platformu Tubi de bu sansasyonel davayı odağına aldığı bir film hazırlığına girdiğini duyurmuştu. Merakla beklenen filmin ilk teaser'ı da yayınlandı.

2015 ve 2017 yılları arasında evli kalan Hollywood'un ünlü çifti Amber Heard ve Johnny Depp, boşandıktan sonra ortaya attıkları iddialarla gündeme gelip haftalarca konuşulacak bir davanın kahramanları oldular.

Ayrılık sonrası Washington Post için bir makale kaleme alan Amber Heard, yazısında eski eşi Johnny Depp'ten fiziksel ve psikoloji şiddet gördüğünü iddia etmiş ve Depp'i “kadın döven” olarak nitelemişti.

Makalenin yayınlanmasıyla beraber film endüstrisinde itibarı sarsılan tüm dünyadaki hayranlarından tepkiler alan ünlü aktörün projeleri de bir bir iptal edilmeye başlanmıştı. Bunlardan en önemlileri ise senelerdir rol aldığı ve ismiyle bütünleşen Karayip Korsanları ve Harry Potter dünyasının yeni serisi Fantastik Canavarlar'dı.

Depp yaşadığı sıkıntılardan sonra bir iftira davasına giderek itibarını yeniden kazanmak için eski eşi Amber Heard'e dava açtı.

Mayıs ayında görülen Amber Heard ve Johnny Depp davası tüm dünyada ilgi çekmiş canlı yayınlanan duruşmalarda verilen ifadeler günlerce konuşulmuştu. Fox'a ait akış platformu Tubi de bu sansasyonel davayı odağına aldığı bir film hazırlığına girdiğini duyurmuştu. Merakla beklenen filmin ilk teaser'ı da yayınlandı.

ÇİFTİN ÖZEL YAŞAMI EKRANA YANSIYACAK

Haftalarca süren davada birbirinden şoke edici iddialar atıldı. Heard'ün yataklarına dışkısını bırakması, Depp'in cinsel tacizde bulunması gibi kan donduran ifadeler verildi. Heard defalarca ifade verirken göz yaşlarına boğuldu, Depp'in ise Kate Moss gibi eski sevgilileri ünlü aktöre destekte bulundu. Sonunda dava Depp'in lehine sonuçlandı. Şimdi akış platformu Tubi de bu günlerce manşetlerden düşmeyen davayı filme alıyor ve hatta filmden ilk teaser da geliyor.

Hot Take: The Depp/Heard Trial isimli filmin yönetmenliğini Sara Lohman yaparken, Johnny Depp'i Mark Hapka, Amber Heard'ü Megan Davis canlandıracak. Yayınlanan teaser da Amber Heard'ün Depp'e James Franco'yu kıskanmadığını sorduğu, Depp'in şoförü ile dertleştiği gibi anların canlandırıldığı ve duruşma sahnelerine bol bol yer verildiği görülüyor.