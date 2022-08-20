Aman Reis Duymasın Konusu Nedir? Aman Reis Duymasın Oyuncu Kadrosu
Aman Reis Duymasın filmi konusu ne? Aman Reis Duymasın filminde yer alan oyuncular kim? Aman Reis Duymasın filmi, Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olamaz dizisinin sinemaya uyarlanmış halidir. Aman Reis Duymasın sinema filmini Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte yazdığı komedi türündeki bir filmdir. Bu filmin başrollerini Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ ve Savaş Özdemir'in paylaştığı Türk filmi. Film, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz karakterlerinin kullanıldığı aynı isimdedir.
2022-08-20 19:34:05
Aman Reis Duymasın Konusu
Aman Reis Duymasın filmi konusu nedir? Filmde ne anlatılıyor? ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olamaz dizisinin sinemaya uyarlanmış halidir. Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu edinmektedir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşırlar. Ancak bu onları yıldırmaz ve tatillerine devam ederler. Fakat tek korktukları şey reisleri Hızır Çakırbeyli'nin bu olayları duymasıdır.
Aman Reis Duymasın Oyuncu Kadrosu
- Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli
- Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı
- Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli
- Sevinç Kıranlı:Hatice Kalkandere
- Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere
- Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı
- Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli
- Sevil Akı Saner: Emine İspirli
- Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu
- Ömer Kurt: Zafer
- Bekir Çiçekdemir: Hüsnü
- Sabahattin Yakut: Korhan
- Berna Üçkaleler: Sibel
- Ezgi Esma Kürklü: Gamze
- Oktay Kaynarca: Hızır Çakırbeyli
Aman Reis Duymasın Filmi Nerede Çekildi?
Aman Reis Duymasın filmi çekimi nerede yapıldı? Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte yazdığı Aman Reis Duymasın filmin çekimleri İstanbul ve Erdek'te gerçekleştirildi.
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