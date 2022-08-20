Aman Reis Duymasın Konusu Nedir? Aman Reis Duymasın Oyuncu Kadrosu

Aman Reis Duymasın filmi konusu ne? Aman Reis Duymasın filminde yer alan oyuncular kim? Aman Reis Duymasın filmi, Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olamaz dizisinin sinemaya uyarlanmış halidir. Aman Reis Duymasın sinema filmini Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte yazdığı komedi türündeki bir filmdir. Bu filmin başrollerini Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ ve Savaş Özdemir'in paylaştığı Türk filmi. Film, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz karakterlerinin kullanıldığı aynı isimdedir.