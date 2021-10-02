Alparslan dizisi ne zaman başlayacak? Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak? TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olacak 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinin ekranlara geleceği tarih izleyiciler tarafından meraka bekleniyor. Daha önce dizinini 4 Ekim 2021'de TRT1'de yayınlanmaya başlanacağı iddia edilmişti. Ancak TRT'de yayınlanan son fragmanda dizinin yayın tarihi olarak 'yakında' denildi. Alparslan dizisini dört gözle bekleyen vatandaşlar Alparslan dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanmaya başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu dizisine ve yayın tarihine ilişkin detaylar...

Alparslan dizisi ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak? TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olacak "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinin ekranlara geleceği tarih izleyiciler tarafından meraka bekleniyor. Daha önce dizinini 4 Ekim 2021'de TRT1'de yayınlanmaya başlanacağı iddia edilmişti. Ancak TRT'de yayınlanan son fragmanda dizinin yayın tarihi olarak 'yakında' denildi. Alparslan dizisini dört gözle bekleyen vatandaşlar Alparslan dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanmaya başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu dizisine ve yayın tarihine ilişkin detaylar...

Uyanış: Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi hayranları Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanacağı günü merakla bekliyor. TRT'nin yapım, senaryo ve proje açısından iddialı dizilerinden biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı ve senaryosnunun Emre Konuk tarafından kyazıldığı Türk tarihinin efsane komutanı ve lideri Alparslan'ın hayatını anlatacak olan dizinin ne zaman yayınlanacağı meak ediliyor.

Alparslan dizisi ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilk sezonunda reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan'ın yayın tarihi daha önce 4 Ekim 2021 olarak açıklanmıştı. Ancak TRT'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu fragmanında dizinin yayın tarihi belirtilmedi. Fragmanın sonunda dizinin yayın tarihi olarak 'yakında' denildi. 4 Ekim'de başlayacağı belirtilen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak?

Alparslan dizisinin bir an önce yayınlanmasını bekleyen Uyanış hayranları Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin TRT'de ne zaman yayınkacağı henüz netlik kazanmadı. Dizinin yayın günü belli olur olmaz haberimizi güncelleyeceğiz.

Uyanış: Büyük Selçuklu'nun devamı olacak

TRT 1'de yayınlanan ve reytinglerde zirvede yer alan vve kendi izleyici kitlesini kısa sürede oluşturan Uyanış: Büyük Selçuklu adlı dizi, 34. bölümü ile sezon finali yaptıktan sonra dizinin yapımcısı Emre Konuk, gelecek sezonda yepyeni oyuncular ve yepyeni bir hikayeyle ekranlara çıkacaklarını söyledi. Açıklamadan kısa süre sonra Alparslan dizisinin TRT1'de ekranlara geleceği açıklandı. Sultan Melikşah döneminin anlatıldığı yıldan yaklaşık 25 yıl geriye, yani babası Sultan Alparslan'ın hayat hikayesine gidilecek.

Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi senaryosu, konusu ve oyuncu kadrosu ile bu senenin en iddialı yapılmaları arasında yer alacağa benziyor. Dizide birbirinden usta oyuncular yer alıyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları;

Karakter/Canlandıran oyuncu

Sultan Alparslan-Barış Arduç

Akça Hatun-Fahriye Evcen

Nizâmülmülk-Mehmet Özgür

Akbilge-Mim Kemal Öke

Çağrı Bey-Erdinç Gülener

Kavurd Bey-Batın Uçan

Tuğrul Bey-Barış Bağcı

Süleyman-Korel Cezayirli

Cevher Hatun-Esila Umut

Evdokya-Gizem Karaca

Romen Diyojen-Sarp Levendoğlu

Emir Bozan-Ferit Kaya

İbrahim Yınal-Uygar Özçelik

Akınay-Ayşegül Ünsal

Kekavmenos-Toprak Sergen

Karaca-Rabia Soytürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.