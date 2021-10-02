Alparslan dizisi ne zaman başlayacak? Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak?
Alparslan dizisi ne zaman başlayacak? Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak? TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olacak 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinin ekranlara geleceği tarih izleyiciler tarafından meraka bekleniyor. Daha önce dizinini 4 Ekim 2021'de TRT1'de yayınlanmaya başlanacağı iddia edilmişti. Ancak TRT'de yayınlanan son fragmanda dizinin yayın tarihi olarak 'yakında' denildi. Alparslan dizisini dört gözle bekleyen vatandaşlar Alparslan dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanmaya başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu dizisine ve yayın tarihine ilişkin detaylar...
2021-10-02 10:52:07
Alparslan dizisi ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak? TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olacak "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinin ekranlara geleceği tarih izleyiciler tarafından meraka bekleniyor. Daha önce dizinini 4 Ekim 2021'de TRT1'de yayınlanmaya başlanacağı iddia edilmişti. Ancak TRT'de yayınlanan son fragmanda dizinin yayın tarihi olarak 'yakında' denildi. Alparslan dizisini dört gözle bekleyen vatandaşlar Alparslan dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanmaya başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu dizisine ve yayın tarihine ilişkin detaylar...
Uyanış: Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi hayranları Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanacağı günü merakla bekliyor. TRT'nin yapım, senaryo ve proje açısından iddialı dizilerinden biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı ve senaryosnunun Emre Konuk tarafından kyazıldığı Türk tarihinin efsane komutanı ve lideri Alparslan'ın hayatını anlatacak olan dizinin ne zaman yayınlanacağı meak ediliyor.
Alparslan dizisi ne zaman başlayacak?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilk sezonunda reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan'ın yayın tarihi daha önce 4 Ekim 2021 olarak açıklanmıştı. Ancak TRT'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu fragmanında dizinin yayın tarihi belirtilmedi. Fragmanın sonunda dizinin yayın tarihi olarak 'yakında' denildi. 4 Ekim'de başlayacağı belirtilen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak?
Alparslan dizisinin bir an önce yayınlanmasını bekleyen Uyanış hayranları Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin TRT'de ne zaman yayınkacağı henüz netlik kazanmadı. Dizinin yayın günü belli olur olmaz haberimizi güncelleyeceğiz.
Uyanış: Büyük Selçuklu'nun devamı olacak
TRT 1'de yayınlanan ve reytinglerde zirvede yer alan vve kendi izleyici kitlesini kısa sürede oluşturan Uyanış: Büyük Selçuklu adlı dizi, 34. bölümü ile sezon finali yaptıktan sonra dizinin yapımcısı Emre Konuk, gelecek sezonda yepyeni oyuncular ve yepyeni bir hikayeyle ekranlara çıkacaklarını söyledi. Açıklamadan kısa süre sonra Alparslan dizisinin TRT1'de ekranlara geleceği açıklandı. Sultan Melikşah döneminin anlatıldığı yıldan yaklaşık 25 yıl geriye, yani babası Sultan Alparslan'ın hayat hikayesine gidilecek.
Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi senaryosu, konusu ve oyuncu kadrosu ile bu senenin en iddialı yapılmaları arasında yer alacağa benziyor. Dizide birbirinden usta oyuncular yer alıyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları;
Karakter/Canlandıran oyuncu
Sultan Alparslan-Barış Arduç
Akça Hatun-Fahriye Evcen
Nizâmülmülk-Mehmet Özgür
Akbilge-Mim Kemal Öke
Çağrı Bey-Erdinç Gülener
Kavurd Bey-Batın Uçan
Tuğrul Bey-Barış Bağcı
Süleyman-Korel Cezayirli
Cevher Hatun-Esila Umut
Evdokya-Gizem Karaca
Romen Diyojen-Sarp Levendoğlu
Emir Bozan-Ferit Kaya
İbrahim Yınal-Uygar Özçelik
Akınay-Ayşegül Ünsal
Kekavmenos-Toprak Sergen
Karaca-Rabia Soytürk
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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