Alparslan Büyük Selçuklu dizisi televizyonda ne zaman yayınlanıyor?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hangi günlerde yayınlanacağı merak konusu oldu.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her hafta pazartesi günleri izleyiciyle buluşuyor. Barış Arduç dizide Alparslan karakterine hayat verirken, uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Fahriye Evcen, Akça Hatun'a hayat veriyor. Akça Hatun, 1071 yılında Selçuklu döneminde yaşamış bir kişidir. Erdinç Gülener, Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i, Barış Bağcı ise amcası Tuğrul Bey'i canlandırmaktadır.

Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal , Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik.

Alparslan: Büyük Selçuklu Konusu

Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizinin konusu şöyle:



"Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.