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“Alparslan: Büyük Selçuklu” “Atabeyi Hasan’ı Vaspurakan’dan kurtaran Alparslan, Akça ile neden çatışıyor?”
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / “Alparslan: Büyük Selçuklu” “Atabeyi Hasan’ı Vaspurakan’dan kurtaran Alparslan, Akça ile neden çatışıyor?”

“Alparslan: Büyük Selçuklu” “Atabeyi Hasan’ı Vaspurakan’dan kurtaran Alparslan, Akça ile neden çatışıyor?”

Barış Arduç ve Fahriye Evcen’in başrollerinde bir araya geldiği, senaryosu, oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile dikkat çeken Alparslan: Büyük Selçuklu, beşinci bölümüyle TRT 1’de ekranlara geliyor…

2 Saat Önce
2021-12-04 22:48:35
“Alparslan: Büyük Selçuklu” “Atabeyi Hasan’ı Vaspurakan’dan kurtaran Alparslan, Akça ile neden çatışıyor?”

TRT 1'in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu' 6 Aralık Pazartesi günü beşinci bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınladığı günden bu güne kadar üç kategoride reyting birincisi olan Alparslan Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan'ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecini seyirciyle buluşturuyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 6 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak beşinci bölümünde neler olacak:

Alparslan'ın, atabeyi Hasan'ı küffarın elinden kurtarması Selçuklu tarafında sevinçle karşılanırken; Yannis'in Alparslan sayesinde uğradığı akıbet, Vaspurakan'daki iç gerilimin etkisini daha da yükseltir. Alparslan, ablası Şehver ve yeğeni Mesud'un Büst'te uğradığı darbe girişimini öğrenince, olayı etraflıca araştırmak üzere Büst'e gider. Obaya döndüğünde, Kekavmenos'un beklenmedik bir hamle yaptığını ve bu yüzden toy toplandığını öğrenir. Alparslan'la Akça arasında yaşanacaklar ise, aralarındaki bağı farklı bir noktaya taşır. Tüm bunlar yaşanırken, Kekavmenos Akça'yı köşeye sıkıştıracak bir emir verir. Alparslan ve Kekavmenos arasında had safhaya çıkan gerilim, nasıl bir noktaya varacak?

“Alparslan: Büyük Selçuklu” beşinci bölümüyle 6 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1'de

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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