Alparslan: Büyük Selçuklu 32. bölüm izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm özeti ve linki

Alparslan: Büyük Selçuklu 32. bölüm izle | Pazartesi akşamları TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü sevenleri ile buluştu. Dizinin 32. bölümü 'Seferiye'ye yapılan suikastin arkasında kim var?' başlığı ile verildi. İşte dizinin son bölüm özeti ve linki.

Alparslan: Büyük Selçuklu 32. bölüm izle | Pazartesi akşamları TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü sevenleri ile buluştu. Dizinin 32. bölümü "Seferiye'ye yapılan suikastin arkasında kim var?" başlığı ile verildi. İşte dizinin son bölüm özeti ve linki.

Alparslan: Büyük Selçuklu 32. bölüm izle

Sevilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünü izlemek için linke tıklayın. ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 32.BÖLÜM İZLE LİNKİ...

Alparslan: Büyük Selçuklu 32. bölüm özeti

Alparslan ve Seferiye'nin düğününde Seferiye'ye bir suikast girişimi olmuş, Alparslan bu suikastı son anda engellemişti. Suikastçı bu işin arkasında Yınal'ın olduğunu söyleyerek Yınal'ı zan altında bıraktı. Bu evliliği başından beri istemeyen Yınal böyle bir işe kalkıştı mı?

Alparslan dizisinin senaristi kim?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın yolculuğunu konu alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin senaryosunu Emre konuk ele alıyor.