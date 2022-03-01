DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İrlanda: Rusya 'savaş suçu' işliyor
Soylu: FETÖ'nün tek umudu 'KHK mağduriyeti'
Rusya: Batı'nın kibirli felsefesine son verilmeli
SGK’dan Kadın İstihdamı Projesi açıklaması
Zelenski'nin eşi Olena Zelenska kimdir? Olena Zelenska ne iş yapıyor?
Alman teknik direktörden 'Ukrayna' istifası
Kızılay ilk yardım konvoyu Ukrayna'da
Dünyanın en büyük konteyner şirketinden Rusya açıklaması
Rusya’dan 1 trilyon ruble hamlesi!
Rusya'dan Fransa'ya: Ekonomik savaş gerçek savaşa dönebilir
Yunanistan: Ukraynalı mültecileri kabul etmeye hazırız
Buğday fiyatları ne kadar arttı? Rusya Ukrayna savaşı buğday fiyatlarını vurdu
Ukraynalı gazeteciden Johnson'a: Ağlıyoruz, nereye kaçacağımızı bilmiyoruz
Hamidiye damacana su ne kadar oldu? 2022 Hamiye suya zam mı geldi?
Fransa Rusya’ya 'topyekûn ekonomik/mali savaş' ilan etti

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Alparslan Büyük Selçuklu 15. bölüm full izle | TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

Alparslan Büyük Selçuklu 15. bölüm full izle | TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

Alparslan Büyük Selçuklu 15. bölüm full izle | Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyicisi olan dizinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

3 Saat Önce
2022-03-01 14:23:00
Alparslan Büyük Selçuklu 15. bölüm full izle | TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyicisi olan dizinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

Alparslan Büyük Selçuklu 15. bölüm full izle

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümü olan 15. bölümü izlemek için linke tıklayın. ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 15. BÖLÜM LİNKİ...

Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

Karargâhın kuşatmasını kaldırmak için plan kuran Alparslan, bu plan sayesinde Dukas'ı rehin almıştı. Diyojen'e Dukas'ı vererek kuşatmayı kaldırmasını teklif eden Alparslan, kuşatmayı bu takasla kaldırabilecek mi? Takas kabul edilmezse Dukas'a ne olacak?

Alparslan'ın kurduğu oyunla Emir Bozan'ın ticarette yaptığı hile ortaya çıkmıştı. Batur Bey'in Şehver Sultan'a anlatıp gösterdikleriyle sıkışan Emir Bozan'ın sonraki adımı ne olacak? Emir Bozan'ın gerçek yüzünü gören Şehver Sultan bundan sonra Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?

Diyojen'in karargâhı kuşatmasıyla beraber içeride zor günler geçiren Yınal ve alpları, karargâhta ne kadar daha dayanabilecek?

Bizans'ın kendisine güvenmesini yeniden sağlayan Akça, kuşatmanın kaldırılmasında ve Selçuklu'nun sonraki planlarında yardım edebilecek mi? .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş