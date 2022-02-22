Alparslan Büyük Selçuklu 14. bölüm izle | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm (14.bölüm)tek parça full HD

Alparslan Büyük Selçuklu 14. bölüm izle | İlk günden bu yana Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, tarihi dizi sevenlerin gönlünde taht kurmuştu. Peki ama Alparslan'ın son bölümünde neler oldu? İşte Alparslan 14. bölüm özeti ve linki...

İlk günden bu yana Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, tarihi dizi sevenlerin gönlünde taht kurmuştu. Peki ama Alparslan'ın son bölümünde neler oldu? İşte Alparslan 14. bölüm özeti ve linki...

Alparslan Büyük Selçuklu 14. bölüm izle

Mazlum insanları öldürdüğü iddiasıyla suçlanan Alparslan, sürdüğü iz sayesinde masumların tutulduğu evi bulmuştu. Emir Bozan'ı masumların tutulduğu evde yakalayan Alparslan, kılıcını Bozan'ın boynuna dayamıştı. Bozan'ın sonu artık geldi, maskesi düştü mü? Alparslan, Emir Bozan'ı öldürüp Karmatiliğin sonunu getirecek mi? Karaca ve Akınay'ın kendilerini izlediğinden habersiz konuşan Akça ve Alpagut, hem Alpagut açığa çıkmadan hem de Karaca'nın ithamlarına maruz kalmadan bu hadiseden sıyrılabilecek mi? Akınay, oğlu Alpagut'u görecek mi? Karaca, Akça'nın bir Bizanslı ile işbirliği yaptığını Akınay'a gösterebilecek mi?

Karargahtaki zafiyetten yararlanan Diyojen, Yınal'ı ve askerlerini kuşatmıştı. Diyojen karargahı almak için neler yapacak? Yınal, yardım için Selçuklu'ya haber gönderebilecek mi? Askerlerinin sabırsızlığa karşı dirayetini koruyabilecek, karargahı savunabilecek mi? Diyojen'in karargahı kuşattığından habersiz olan Kekavmenos ve Dukas, bu bilgiyi öğrenince Diyojen'e ne söyleyecekler.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son bölümü olan 14. bölümü izlemek için linke tıklayın. Alparslan: Büyük Selçuklu 14. Bölüm Linki...

Reytinglerde Alparslan: Büyük Selçuklu ilk sırada

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü de Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada da Yasak Elma yer aldı. .