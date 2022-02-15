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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Alparslan Büyük Selçuklu 13.bölüm izle | Alparslan son bölüm (13.bölüm) tek parça izle

Alparslan Büyük Selçuklu 13.bölüm izle | Alparslan son bölüm (13.bölüm) tek parça izle

Alparslan Büyük Selçuklu 13.bölüm izle | Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son bölümü yayınlandı. Meymun’un Natık olarak tanınması ve Bizans’a esir düşmesi sebebiyle iyice köşeye çıkışan Bozan, Meymun’u kurtaracak mı, yoksa açığa çıkmamak için onu ölüme mi terk edecek? Bozan bu defa kaçış yolu bulabilecek mi? Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm (13.bölüm) tek parça izle...

1 Saat Önce
2022-02-15 13:00:35
Alparslan Büyük Selçuklu 13.bölüm izle | Alparslan son bölüm (13.bölüm) tek parça izle

Alparslan Büyük Selçuklu 13.bölüm izle | Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son bölümü yayınlandı. Meymun'un Natık olarak tanınması ve Bizans'a esir düşmesi sebebiyle iyice köşeye çıkışan Bozan, Meymun'u kurtaracak mı, yoksa açığa çıkmamak için onu ölüme mi terk edecek? Bozan bu defa kaçış yolu bulabilecek mi? Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm (13.bölüm) tek parça izle...

Alparslan Büyük Selçuklu 13.bölüm izle

Her şeyi göze alıp Kekavmenos'u öldürmek için Vaspurakan'a giden Akça, Alparslan'ın Alpagut tarafından yakalandığını görünce Kekavmenos'u esir almıştı.

Akça şimdi ne yapacak? Aklında yeni bir oyun mu var, yoksa Kekavmenos'u öldürecek mi? Alparslan, Alpagut'un elinden nasıl kurtulacak? Akça tarafından esir alınan Kekavmenos beklemediği bu hamleye nasıl karşılık verecek?

Vaspurakan'ın yeni valisi Diyojen, hem adını imparatora duyurmak hem de valilik makamını herkesten daha çok hak ettiğini göstermek için yeni bir plan yapar. Atılan bu adımla Selçukluları zor bir süreç bekliyor.

Meymun'un Natık olarak tanınması ve Bizans'a esir düşmesi sebebiyle iyice köşeye çıkışan Bozan, Meymun'u kurtaracak mı, yoksa açığa çıkmamak için onu ölüme mi terk edecek?

Bozan bu defa kaçış yolu bulabilecek mi?

Bizans saldırıları, Karmati hücumları sonrası Alparslan'ın yeni planı ne olacak?

Alparslan Büyük Selçuklu 13. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ... .

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