Akasya Durağı'nın konusu nedir? Akasya Durağı Dilek kimdir?

Bir dönemin oldukça sevilen dizilerinden biri olan Akasya Durağı, yayınlanan tekrar bölümleri ile halen ilgi odağı olmaktadır. 5 sezon yayında kalan Akasya Durağı, komedi türünde çekilmiş Türk dizilerinden bir tanesidir. Birçok kişi Akasya Durağı dizisi hakkında çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Peki Akasya Durağı ne zaman yayınlanmaya başlanmıştır? Akasya Durağı kaçıncı bölümde final yapmıştır? Akasya Durağı oyuncuları kimlerdir? Akasya Durağı Dilek kimdir?

Bir dönemin oldukça sevilen dizilerinden biri olan Akasya Durağı, yayınlanan tekrar bölümleri ile halen ilgi odağı olmaktadır. 5 sezon yayında kalan Akasya Durağı, komedi türünde çekilmiş Türk dizilerinden bir tanesidir. Birçok kişi Akasya Durağı dizisi hakkında çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Peki Akasya Durağı ne zaman yayınlanmaya başlanmıştır? Akasya Durağı kaçıncı bölümde final yapmıştır? Akasya Durağı oyuncuları kimlerdir? Akasya Durağı Dilek kimdir?

Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve daha sonra Star ekranlarında karşımıza çıkan sevilen dizi Akasya Durağı, halen birçok kişi tarafından izlenmektedir. Özellikle komedi türünde olması dizinin her yaş kitlesinden izleyice hitap etmesine olanak tanımaktadır. Hayran kitlesi oldukça fazla olan Akasya Durağı, internet üzerinden yapılan araştırmaların da konusu olmaktadır. İşte tüm detayları ile Akasya Durağı…

Akasya Durağı ne zaman yayınlanmaya başlanmıştır?

Dev oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosu ile yayınlandığı dönemde ve halen birçok kişi tarafından sevilerek izlenen Akasya Durağı dizisi, 2008-2012 yılları arasında ekranlara gelmiştir. Kanal D'de yayınlanmaya başlayan dizi, 4.sezonu itibari ile Star TV'de ekranlara gelmiştir. Yönetmen koltuğunda Yaşar Seriner otururken, dizinin senaristliğini de Resul Ertaş üstlenmiştir. Dizi 2008 yılında Erler Film tarafından Türker İnanoğlu yapımcılığında çekilmiştir. Dizi 2012 yılında Star TV'de yayınlanan 5.sezonu ile final yapmıştır. Hali hazırda TV2 tarafından eski bölümleri yayımlanmaya devam edilmektedir.

Akasya Durağı'nın konusu nedir?

Akasya Durağı dizisi Melek Baykal'ın canlandırdığı Melahat karakterinin sanayici kocası Kemal Güneş'in intihar etmesiyle başlar. Normalde çok zengin olan Güneş çifti, Kemal Güneş'in borçları nedeniyle iflas etme eşiğine gelmişlerdir. Bu durumu gururuna yedirmeyen Kemal Güneş intihar ederek hayatına son vermiştir. Bundan sonra gelişen olaylarda ise Melahat Güneş ve kızı oldukça zor bir durumda kalmıştır. Bütün mal varlığı giden Melahat Güneş ve kızı daha küçük bir eve taşınmak zorunda kalmıştır. Ayrıca Melahat Güneş, eski şöförleri Nuri Baba'nın taksi durağında işe başlamıştır. Böylelikle enterasan ve oldukça komik olaylar gelişmiştir. Her bölümünde farklı olayların gerçekleştiği Akasya Durağı, taksicilerin macera dolu hayatını anlatmaktadır.

Dizinin oyuncuları kimlerdir?

Zeki Alasya/Nuri Baba

Cezmi Baskın/Osman Şentürk

Levent Ülgen/Sinan Kaya

Onur Şan/Seyit Erdoğan

Aslı Altaylar/Gülbin Özkaya Kaya

Gülay Baltacı/Safiye Şentürk

Ateş Fatih Uçan/Ali Kemal Yıldırım

Pelin Sönmez/Dilek Şentürk

Erimşah Bora/ Can Kaya

Tevfik Yapıcı/Komiser Cemal

Kayhan Yıldızoğlu/Mazhar

Batuhan Çalık/Serkan

Timur Acar/Arif Keser

Mina Bulutsuz/Sudenaz Şentürk

Dila Bulutsuz/Busenaz Şentürk

Pınar Aydın/İpek Elif Aydın Öztürk

Tarık Ündüz/Emre Öztürk

Bilge Şen/Şaziment Özkaya 2

Sefa Tantoğlu/Güven Özkaya

Bican Günalan/Hayri Ördek

Mehmet Kurt/Vakkas

Yalçın Menteş/Tuncay

Melek Baykal/Melahat

Akasya Durağı Dilek kimdir?

Akasya Durağında Dilek karakterini canlandıran Pelin Sönmez, 27 Nisan 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Öğrenimini Kocaeli Üniversitesi'nde tamamlayan Pelin Sönmez, burda Derbent Yüksek Okulu Turizm Seyahat ve İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Oyunculuk sektöründe olduğu kadar, müzik sektöründe de faal olan Pelin Sönmez, 14 yaşında MMC müzik kanalında VJ'lik yapmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra oldukça iyi dans eden Pelin Sönmez, Mansur Ark'ın 2004 yılında çıkarmış olduğu Gazla Gitsin şarkısındaki dansçılardan biridir. Akasya Durağı dizisi ile oldukça popüler olan Pelin Sönmez, dizide Osman Şentürk'ün kızı Dilek Şentürk'ü canlandırmaktaydı. Boğa burcu olan Pelin Sönmez, 159 boyunda, 45 kg ve kumraldır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.