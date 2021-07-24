Akasya Durağı izle | Akasya Durağı Dilek kimdir? 14 Temmuz 2008 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlauan Akasya Durağı dizisi bir çok kanal değiştirmiştir. 1 Eylül 2012 tarihinde yayımlanan 174. bölüm ile final yapan diziyi izlemek isteyenler Akasya Durağı izle seçeneğini internetten araştırmaya başladı. Dizide Osman Aga'nın kızı olan Dilek rolünü kimin oynadığı merak ediliyor. Peki Akasya Durağı Dilek kimdir?

Akasya Durağı izle | Akasya Durağı Dilek kimdir? 14 Temmuz 2008 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlauan Akasya Durağı dizisi bir çok kanal değiştirmiştir. 1 Eylül 2012 tarihinde yayımlanan 174. bölüm ile final yapan diziyi izlemek isteyenler Akasya Durağı izle seçeneğini internetten araştırmaya başladı. Dizide Osman Aga'nın kızı olan Dilek rolünü kimin oynadığı merak ediliyor. Peki Akasya Durağı Dilek kimdir?

Akasya Durağı kendine has izleyici kitlesi olan diziler arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizi yayınlandığı ilk günden bu yana milyonlarca kişi tarafından merakla takip ediliyordu. Dizi yayın hayatı boyunca bir çok kanalda yayınlandı. Dizi komedi ve aile türündeki Türk televizyon dizisidir. 2008-2012 yılları arasında yayınlanan dizi 1 Eylül 2012 tarihinde yayımlanan 174. bölümüyle ekranlara veda etti. Akasya Durağı'ni yeniden izlemek isteyenler Akasya Durağı izle seçeneğini internetten araştırıyor.

Akasya Durağı'nın yönetmenliğini Yaşar Seriner yapmıştır. Dizi Erler Film yapımcılığında ekranlara gelmiştir. Akasya Durağı'nın ilk bölümü 14 Temmuz 2008 tarihinde ekranlara gelmiştir. Akasya Durağı, 2008-2012 yılları arasında yayımlanan komedi ve aile türündeki Türk televizyon dizisidir.

AKASYA DURAĞI DİLEK KİMDİR?

Akasya Durağı dizisinde Osman Ağa'nın kızı Dilek oynadığı rol ile izleyicilerden tam not alıyor. Dizinin hayranları Akasya Durağı Dilek kimdir sorusunu soruyor. Dizide Dielek rolünü Pelin Sönmez oynuyor. İşte Akasya Durağı Dilek (Pelin Sönmez) kimdir sorusunun yanıtı:

Pelin Sönmez 27 Nisan 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Pelin Sönmez İstanbul'da doğmuştur.

Pelin Sönmez televizyon hayatına başlamadan önce sunuculuk yapmıştır.

Sunuculuktan sonra müzik dünyasına atılan Pelin Sönmez gençliğine dansçılık da yapmıştır. Çeşitli dans grupları ile çalışan Pelin Sönmez sanat hayatında tercihini müzikten yana kullandı.

2 yıl kadar önce produktörü ile tanışmasıyla profosyonel anlamda müzik dünyasına ilk adımını atmış oldu. Eğitimi nedeniyle albüm çalışmalarını bir süre erteleyen Pelin Sönmez, 2007 yılında albümünü tamamlayarak çıkarttı.“Tek Yön” adlı albümünde, sözü ve müziği kendisine ait olan “Kapak Olsun” adlı şarkının dışında, iki tane daha şarkının söz yazarlığında da imzası bulunuyor. İlk klibini, “Bu Gece Ay Var” isimli şarkısına çekmiştir.Oyunculuk yönünde teklif alan Pelin Sönmez Albüm Çalışmalarını durdurmuş ve Akasya Durağı adlı dizide Dilek rolüyle karşımıza çıkmıştır.Uyarı: Pelin Sönmez'in resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre facebook, twitter vb. sitelerde üyeliği ve sayfaları yoktur. Ancak yinede Pelin Sönmez adına açılmış bir sürü sayfa ve grup vardır. Pelin Sönmez'in bu sayfalarla hiç bir ilgisi ve bağı yoktur.

AKASYA DURAĞI HAKKINDA

Akasya Durağı 134. bölüme kadar (29 Ağustos 2011) Kanal D'de yayımlanmış, 135. bölümden (29 Eylül 2011) itibaren Star TV'de yayımlanmaya devam etmiş ve burada 7 Şubat 2012'de yayımlanan 152. bölümü ile ekrana veda etmiştir.

4. sezonu (2011-2012) Star TV'de yayımlandı. 7 Nisan 2012 tarihinden itibaren yeniden Kanal D'de yayımlanmaya devam etti. 1 Eylül 2012 tarihinde yayımlanan 174. bölümüyle final yaparak sona ermiştir. Toplam 5 sezon sürdü.

2021 yılı itibariyle TV2'de eski bölümleri yayımlanmaya devam etmektedir.

AKASYA DURAĞI OYUNCULARI

Zeki Alasya Nuri Yılmaz / Nuri Baba

Cezmi Baskın Osman Şentürk

Levent Ülgen Sinan Kaya

Onur Şan Seyit Erdoğan

Timur Acar Arif Keser

Aslı Altaylar Gülbin Özkaya Kaya

Gülay Baltacı Safiye Şentürk

Ateş Fatih Uçan Ali Kemal Yıldırım

Pelin Sönmez Dilek Şentürk Ördek

Sinem Ergin Narin Yıldırım

Nilgün Belgün Eleni Yılmaz

Ece Filiz Merve Şen Keser

Pınar Aydın İpek Elif Aydın Öztürk

Tarık Ündüz Emre Öztürk

Bilge Şen Şaziment Özkaya

Ayşegül Aslan Zeyno Erdoğan

Sefa Tantoğlu Güven Özkaya

Bican Günalan Hayri Ördek

Mehmet Kurt Vakkas

Tevfik Yapıcı Komiser Cemal

Erimşah Bora Can Kaya

Batuhan Çalık Serkan/Sercan

Mina Bulutsuz Sudenaz Şentürk

Dila Bulutsuz Busenaz Şentürk

Kayhan Yıldızoğlu Mazhar

Yalçın Menteş Tuncay

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