Ah Nerede dizisi Zehra kim? Ah Nerede dizisinde oynayan Zehra'nın gerçek adı ne? Zehra'yı hangi oyuncu oynuyor? Türk sinemasında Tarık Akan ve Gülen Bubikoğlu'nun oynadığı 'Ah Nerede' filminden uyarlanan dizi Star TV'de izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Ah Nerede dizi genç ve dinamik oyuncu kadrosu ve konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Zehra karakteri de performansı ile izleyicilerden tam not aldı. Ah Nerede dizisinde hangi oyuncunun Zehra karakterini oynadığı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Star TV 2022 yaz dönemine iddialı yapımlarla girmeye devam ediyor. Son olarak Türk sinemasında önemli bir yere sahip olan ve başrollerinde Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun yer aldığı Ah Nerede filminden esinlenen Ah Nerede dizisi izleyici ile buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizide Zehra karakterinin kim olduğu merak ediliyor. Peki Ah nerede dizisi Zehra kim? Ah Nerede dizisinde oynayan Zehra'nın gerçek adı ne? Zehra'yı hangi oyuncu oynuyor? İşte Ah Nerede dizisi hakkında detaylar...

Ah Nerede dizisi Zehra kim?

Ah Nerede dizisinde Zehra krakterini genç oyuncu Nil Keser canlandırmaktadır. Nil Keser genç yaşında rağmen pek çok dizide rol almış ve performansı ile beğeni toplamıştır.

Ah Nerede dizisinde oynayan Zehra'nın gerçek adı ne?

Ah Nerede dizisinde Zehra'yı genç ve yetenekli oyuncu Nil Keser canlandırıyor.

Nil Keser kimdir?

Nil Keser dizi ve film oyuncusudur.

25 Mart 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nil Keser oyunculuğa küçğk yaşlarda merak salmıştır.

Nil Keser ATV'de yayınlanan ve genç izleyicilerin sevdiği Kırgın Çiçekler'de hayat verdiği "Defne" rolü ile tanınmıştı.

Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan Nil Keser 1.71 cm boyunda ve 55 kilo ağırlıpındadır.

Nil Keser Ah Nerede dizisinde Zehra karakterini canlandırıyor.

Ah Nerede dizisi uyarlama mı?

Ah Nerede dizis Orhan Aksoy'un 1975 yapımı ve başrollerinde Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı Ah Nerede filminin uyarlamasıdır.

İşe Ah Nerede oyuncuları

Zehra (Nil Keser)

Ferit Şerbetlioğlu (Oktay Çubuk)

Hakim Şerbetlioğlu (Tarık Papuççuoğlu)

Seniha Şerbetlioğlu (Ayşe Kökçü)

Perihan (Derya Alabora)

Ali (Ferit Aktuğ)

Burçak (Reyhan Asena Keskinci)

Nihal (Merve Nur Bengi)

Huriye (Aycan Koptur)

Yılmaz (Orhan Ekşin)

Murat Şerbetlioğlu (Korhan Herduran)

Seray (Miray Akay)

Ömer Şerbetlioğlu (Batuhan Sert)

Cenker (Samet Kaan Kuyucu)

Duygu (Ahsen Türkyılmaz)