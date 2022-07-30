Ah Nerede dizisi konusu nedir? Ah Nerede dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Ah Nerede dizisi konusu ne? Ah Nerede dizisi nerde çekildi? Ah Nerede oyuncu karosu nedir? 1 Temmuz 2022 Cuma akşamı saat 20:00'de Star ekranlarında yer alan Ah Nerede dizisi ilk bölümden itibaren milyonların dikkatini çekmeyi başardı.Başrollerinde birçok ünlü oyuncuya yer veren dizinin konusu merak edilmekte. Ah Nerede dizisi hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. işte merak edilenler...

Ah Nerede Dizisi Konusu

Ah Nerede dizisi konusu ne?Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hâkim ve Seniha Şerbetlioğlu 'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği farklı bir hayata yolculuk eder.Ortanca oğulları Murat hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısı haline gelir. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer (Batuhan Sert) ise barlarda çalışan bir müzisyen olur. En büyük oğulları olan Ferit (Oktay Çubuk) ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakır. Babasının parasıyla çapkın biri haline gelir. Çapkınlığı ile nam salan Ferit, üç kızı birlikte idare eder. Fakat taki Zehra ile karşılaşana dek. Gönlünü Zehra'ya kaptıran Ferit'i yeni bir hayat karşılar.

Ah Nerede Oyuncu Kadrosu

Zehra (Nil Keser)

Ferit Şerbetlioğlu (Oktay Çubuk)

Hâkim Şerbetlioğlu (Tarık Pabuççuoğlu)

Seniha Şerbetlioğlu (Ayşe Kökçü)

Perihan (Derya Alabora)

Burçak (Reyhan Asena Keskinci)

Murat Şerbetlioğlu (Korhan Herduran)

Ömer Şerbetlioğlu (Batuhan Sert)

Duygu (Ahsen Türkyılmaz)

Ah Nerede Dizisi Nerde Çekildi?

Ah Nerede dizisi İstanbul'un hangi ilçelerinde çekiliyor?Başrollerinde Nil Keser ve Oktay Çubuk'un yer aldığıAh Nerede dizisi nerede çekiliyor sorusuna cevap olarak Beşiktaş ve Galata bölgelerinde çekimi yapılmakta.