Ağır Romantik ne zaman çıktı? Ağır Romantik filmi nerede çekildi? Ağır Romantik konusu ve oyuncu kadrosu

Ağır Romantik ne zaman çıktı? Son dönemde gündeme gelen Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Filmin galasında, başrol oyuncuları Tuvana Türkay ve Onur Tuna arasındaki gerginlik sebebiyle de uzun süre konuşulan film, tekrar gündeme geldi. Peki ama Ağır Romantik dizisi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Ağır Romantik filmi hakkında merak edilenler...

Ağır Romantik ne zaman çıktı? Son dönemde gündeme gelen Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Filmin galasında, başrol oyuncuları Tuvana Türkay ve Onur Tuna arasındaki gerginlik sebebiyle de uzun süre konuşulan film, tekrar gündeme geldi. Peki ama Ağır Romantik dizisi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Ağır Romantik filmi hakkında merak edilenler...

Ağır Romantik konusu

Aslı üniversiteden henüz mezun olmuş, naif, duygusal ve entelektüel bir kızdır, babası Nejat bey üniversitede arkeoloji profesörü olarak hocalık yaparken, annesi Nermin ise doktorluk yapmaktadır. Tek kız olarak el bebek gül bebek büyütülen, bir dediği iki olmayan Aslı, ilişki konusunda yıllardır hayalindeki beyaz atlı prensi bekler fakat ona kavuşamaz. Onun için sevgilisi olacak erkek ince ruhlu, romantik, kibar, duygusal, ve tam bir centilmen olmalıdır.

Ağır Romantik ne zaman çıktı?

Deniz Denizciler'in yönetmen koltuğunda oturduğu Ağır Romantik filmi 14 Şubat 2020 tarihinde gösterime girdi.

Ağır Romantik filmi nerede çekildi?

Ağır Romantik filmi İstanbul'da çekildi. Mekan olarak birçok semt seçilse de ağırlıklı olarak; Nişantaşı, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer'de uzun soluklu planlar çekildi.

Ağır Romantoik Filmi Oyuncuları

Tuvana Türkay

Onur Tuna

Sermiyan Midyat

Altan Erkekli

Durul Bazan

Semra Dinçer

Servet Pandur

Gazanfer Ündüz

Arif Selçuk

İsmail Nadir Bilgili

Funda Dönmez

Egemen Şimşek

Ersel Şibil

Ali Rıza Tanyeli

Mustafa Dok

Samet Denizdurduran

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.