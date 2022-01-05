Ağır Romantik ne zaman çıktı? Ağır Romantik filmi nerede çekildi? Ağır Romantik konusu ve oyuncu kadrosu
Ağır Romantik ne zaman çıktı? Son dönemde gündeme gelen Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Filmin galasında, başrol oyuncuları Tuvana Türkay ve Onur Tuna arasındaki gerginlik sebebiyle de uzun süre konuşulan film, tekrar gündeme geldi. Peki ama Ağır Romantik dizisi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Ağır Romantik filmi hakkında merak edilenler...
2022-01-05 15:51:56
Ağır Romantik ne zaman çıktı? Son dönemde gündeme gelen Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Filmin galasında, başrol oyuncuları Tuvana Türkay ve Onur Tuna arasındaki gerginlik sebebiyle de uzun süre konuşulan film, tekrar gündeme geldi. Peki ama Ağır Romantik dizisi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Ağır Romantik filmi hakkında merak edilenler...
Ağır Romantik konusu
Aslı üniversiteden henüz mezun olmuş, naif, duygusal ve entelektüel bir kızdır, babası Nejat bey üniversitede arkeoloji profesörü olarak hocalık yaparken, annesi Nermin ise doktorluk yapmaktadır. Tek kız olarak el bebek gül bebek büyütülen, bir dediği iki olmayan Aslı, ilişki konusunda yıllardır hayalindeki beyaz atlı prensi bekler fakat ona kavuşamaz. Onun için sevgilisi olacak erkek ince ruhlu, romantik, kibar, duygusal, ve tam bir centilmen olmalıdır.
Ağır Romantik ne zaman çıktı?
Deniz Denizciler'in yönetmen koltuğunda oturduğu Ağır Romantik filmi 14 Şubat 2020 tarihinde gösterime girdi.
Ağır Romantik filmi nerede çekildi?
Ağır Romantik filmi İstanbul'da çekildi. Mekan olarak birçok semt seçilse de ağırlıklı olarak; Nişantaşı, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer'de uzun soluklu planlar çekildi.
Ağır Romantoik Filmi Oyuncuları
Tuvana Türkay
Onur Tuna
Sermiyan Midyat
Altan Erkekli
Durul Bazan
Semra Dinçer
Servet Pandur
Gazanfer Ündüz
Arif Selçuk
İsmail Nadir Bilgili
Funda Dönmez
Egemen Şimşek
Ersel Şibil
Ali Rıza Tanyeli
Mustafa Dok
Samet Denizdurduran
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)