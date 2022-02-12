Adı Sevgi dizisinde Elif Öğretmen kimdir? Adı Sevgi Elif'i hangi oyuncu oynuyor? ATV ekranlarında yeni bir dizi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. 'Adı Sevgi' dizisi konusu ve oyuncu kadrosu bakımından şimdiden merak edilmeye başlandı. Dizi genç ve idealist bir öğretmenin atandığı kasabada öğrencileri ile olan ilişkisine odaklanıyor. Dizide Elif öğretmeni oynayan oyuncunun kim olduğu da izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Elif Öğretmen'i oynayan oyuncu ve hayatı...

Adı Sevgi dizisinde Elif Öğretmen kimdir? Adı Sevgi Elif'i hangi oyuncu oynuyor? ATV ekranlarında yeni bir dizi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. "Adı Sevgi" dizisi konusu ve oyuncu kadrosu bakımından şimdiden merak edilmeye başlandı. Dizi genç ve idealist bir öğretmenin atandığı kasabada öğrencileri ile olan ilişkisine odaklanıyor. Dizide Elif öğretmeni oynayan oyuncunun kim olduğu da izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Elif Öğretmen'i oynayan oyuncu ve hayatı...

"Adı Sevgi", öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor. Adı Sevgi dizisinin ilk fragmanları yayınlandı ve izleyiciler Elif Öğretmen'in kim olduğunu gerçek adının ne olduğunu araştırmaya başladı.

Adı Sevgi dizisinde Elif Öğretmen kimdir?

Adı Sevgi dizisinde Elif Öğretmen karekterini genç oyuncu Gizem Güneş canlandırıyor. Gizem Güneş heüz 26 yaşında olmasına rağmen pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Binbir Gece dizisi ile oyunculuğa başlayan Gizem Güneş oynadığı dizilerdeki performansı ile adından söz ettirmeyi başardı.

Adı Sevgi dizisinde Elif'i hangi oyuncu oynuyor?

Elif Öğretmen genç ve idealist bir öğretmen olarak dizinin ana karakterlerinden biri. Adı Sevgi dizisinde Elif Öğretmen'in öğrencileri ile olan ilişkisi ve onların gönlüne dokunması konu ediniyor. Dizide Elif Öğretmen karakterini Gizem Güneş oynuyor.

Gizem Güneş kimdir?

30 Kasım 1995 yılında dünyaya gelen Gizem Güneş 26 yaşındadır. 1.70 boyundaki Gizem Güneş, Marmara Üniversitesi'nin Fransızca bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa küçük yaşlarda başlayan Gizem Güneş pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Ailesi ile birlikte İStanbul'da yaşayan Gizem Güneş'in bir erkek kardeşi vardır. Çocukken oyuncu olmanın hayalini kuran Gizem Güneş oyunculuk hayatına 2007 yılında 12 yaşındayken ‘Binbir Gece' dizisinde canlandırdığı ‘Buket Evliyaoğlu' karakteriyle başladı. Daha sonra peş peşe dizi ve filmlerde rol alan Gizem Güneş adını geniş kitlelere duyurdu. Gizem Güneş ilk başrol deneyimini Adı Sevgi dizisi ile yaşadı.

Gizem Güneş'in oynadığı diziler

4N1K İlk Aşk (2018)

Kanatsız Kuşlar (2017)

İçimdeki Fırtına (2017)

Her Şey Yolunda Merkez (2013)

Binbir Gece (2007)

Gizem Güneş'in oynadığı sinema filmleri

Sesinde Aşk Var (Tv Filmi 2019)

Moya-Hitit Yıldızı (2011) .