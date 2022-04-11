Adı Sevgi 5. bölüm tek parça izle | Atv Adı Sevgi yeni bölüm (5.bölüm) izle | Youtube Adı Sevgi son bölüm

Adı Sevgi 5. bölüm tek parça izle | Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Peki ama Adı Sevgi son bölümde neler oldu? Youtube'da Adı Sevgi yayınlandı mı? İşte detaylar...

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Peki ama Adı Sevgi son bölümde neler oldu? Youtube'da Adı Sevgi yayınlandı mı? İşte detaylar...

Adı Sevgi 5. bölüm tek parça izle

Atv ekranlarında yayınlanan Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü ekranlara geldi. Youtube gibi farklı platformlarda izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Dizinin son bölümü olan 5. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ADI SEVGİ 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Adı Sevgi 5. bölüm özeti

Zeynep'in özgürlüğü, Emir'in Ekrem'e vereceği cevaba bağlıdır. Ekrem; Volkan ve Zeynep'i ayırmak için kolları sıvarken, Emir'in ağabeyiyle bir araya gelişi Elif'in ona karşı güvenini sarsar. Emir'in ise Elif ve Levent'in birlikte attığı adımlara karşı haklı bir şüphesi vardır. Ancak aralarındaki çatışmalara rağmen Zeynep için iş birliği yapmak zorunda kalırlar.

Macide'nin Zeynep üzerindeki baskısı iyice artarken, il çapında düzenlenecek bir yarışmaya gizlice katılması için de herkes seferber olur. Elif içi acısa da öğrencileriyle birlikte Zeynep'i ikna edecek zorlu bir yöntem bulur. Öte yandan Gülendam, bundan sonra aynı evde yaşadığı Esma'yı çileden çıkarır. Doğukan'ın gerçek duygularından habersiz olan Esma ise hırsını ondan çıkarır.

Emir'in baskısı, Ekrem ve Volkan arasında hem geçmişteki büyük sırrı ortaya döken hem de Baykaraların gelecekteki varlığını tehdit eden bir hesaplaşmaya neden olur. Baykaraların bütün engellerine rağmen Zeynep; Elif'in ve arkadaşlarının desteğiyle yarışmaya gizlice katılıp kazanabilirse tekrar büyük bir umut ışığı belirecektir…

Youtube Adı Sevgi son bölüm

Youtube üzerinden Adı Sevgi dizisinin 5. bölümünü izlemek için yukarıdaki linke tıklayın. .