Adı Sevgi 3. bölüm tek parça izle | ATV Adı Sevgi dizisi yeni bölüm | Adı Sevgi Youtube'dan izle

Adı Sevgi 3. bölüm tek parça izle | ATV ekranlarında izlenen Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü yayınlandı. İlk 3 bölümü yayınlanan dizi merakla takip ediliyor. Peki ama Adı Sevgi dizisinin son bölümünde neler oldu? Adı Sevgi dizisi yeni bölüm (3. bölüm) tek parça linki ve özeti...

ATV ekranlarında izlenen Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü yayınlandı. İlk 3 bölümü yayınlanan dizi merakla takip ediliyor. Peki ama Adı Sevgi dizisinin son bölümünde neler oldu? Adı Sevgi dizisi yeni bölüm (3. bölüm) tek parça linki ve özeti...

Adı Sevgi 3. bölüm tek parça izle

Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü olan 3. bölümü tek parça izlemek için linke tıklayın. ADI SEVGİ DİZİSİ 3. BÖLÜM LİNKİ...

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Adı Sevgi 3. bölüm özeti

Elif'in tayini, Zeynep için büyük bir yıkım olur. Elif itiraz hakkını kullanarak Sarpça'da kalma mücadelesine devam ederken, öğrencileri de ondan habersiz hummalı bir çalışma içine girerler. Emir ise gizli desteğiyle, okulda Elif için büyük bir fırsat ayarlamayı başarır. Ancak karar Elif'in okula gelip kendisini savunmasına bağlıdır.

Zeynep, yaşadığı kayıp gecenin etkisiyle büyük bir karanlığa gömülmüştür. Elif onun yaşadıklarından habersiz ona umut olmaya çalışır. Gülendam ise Zeynep'in bu halinin gerçek nedenini bildiğinden vicdan azabı çekmektedir.

Herkesin Elif için seferber olması, Baykaraların bütün çabalarını boşa çıkartmak üzeredir. Ancak Ekrem ve Macide, Elif'in yoluna bir taş daha koymak için gözlerini karartırlar. Elif'in okula gidişi Baykaralar tarafından engellenirken, Emir yine Elif'i yalnız bırakmaz. Emir ve Ekrem karşı karşıya geldiğinde, Ekrem bir seçim yapmak zorunda kalır. Ekrem'in seçimi Volkan'ı çileden çıkarır.

Adı Sevgi Emir (Yunus Emre Yıldırımer) karakteri

Bölgenin hayırsever iş insanı merhum Muzaffer Baykara'nın en küçük oğlu, karizmatik ve etkileyici bir adam. Yıllar önce yurtdışında eğitimini tamamlarken, babasının ölümünün ardından ele geçirdiği gücü zorbalıkla kullanan ağabeyi Ekrem Baykara ve onun etrafında toplanmış ailesine karşı savaş açıyor. Emir vicdanı ve dürüstlüğü en temel ilkesi yaparak ilçeye adalet ve aydınlık getirmek, ailesinin gerçek değerlerini yeniden ilçeye kazandırmak için uğraşıyor. Emir'in yolu, verdiği bu savaşta ilçeye yeni atanan lise öğretmeni Elif'le kesişiyor. Elif'le yaşadığı büyük ve çatışmalı aşk onun yolunu daha da belirginleştiriyor. .