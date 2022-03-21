Adı Sevgi 2. bölüm tek parça izle | ATV Adı Sevgi yeni bölüm izle | Adı Sevgi son bölümde neler oldu?

Adı Sevgi 2. bölüm tek parça izle | ATV'de yayınlanan Adı Sevgi dizisinin ikinci bölümü yayınlandı. Meraka beklenen ikinci bölümde neler oldu? Adı Sevgi son bölüm olan 2. bölüm tek parça linki ve özeti...

ATV'de yayınlanan Adı Sevgi dizisinin ikinci bölümü yayınlandı. Meraka beklenen ikinci bölümde neler oldu? Adı Sevgi son bölüm olan 2. bölüm tek parça linki ve özeti...

Adı Sevgi 2. bölüm tek parça izle

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Adı Sevgi dizisinin yeni yayınlanan 2. bölümünü izlemek için linke tıklayın. ADI SEVGİ 2. BÖLÜM LİNKİ...

Adı Sevgi 2.bölüm özeti

Zeynep'in çığlığı, düğünün üstüne kâbus gibi çökmüştür. Elif bir an önce Zeynep'e ulaşarak bu zoraki evliliği bitirmek ister. Ancak Zeynep; Volkan'dan kurtulmakla, Volkan'ı bıçaklayan kardeşi Mehmet'i Baykaralardan korumak arasında büyük bir tereddüt yaşar. Emir içinse yıllar sonra döndüğü bu ev, eski anıların canlanmasına neden olur.

Herkes Zeynep'in tuhaf tavrının arkasında yatan nedeni anlamaya çalışırken, Mehmet'in yokluğu büyük şüphe çeker. Her şeyin kilidi, düğün gecesi o odada olanlarda ve Mehmet'tedir. Elif ve Emir aralarındaki bütün çatışmaya rağmen, Zeynep'i ve ailesini Baykaralardan uzaklaştırmak için bir arayışa girişir. Düğünden sonra bile Emir ve Elif'in hala bu işin peşini bırakmadığı gören Ekrem Baykara, Elif'in mesleğini tehlikeye atacak bir hamle yapar.

Elif, Emir'in de desteğiyle Zeynep'in umudunu sürdürmek için canını dişine taksa da asıl zarar gören yine kendisi mi olacaktır?

Adı Sevgi Gülendam kim?

Adı Sevgi dizisinde Gülendam karakterini canlandıran oyuncu Reyhan Asena Keskinci. Oyuncuyu ilk olarak Hırsız Polis dizisiyle ekranlarda görüldü. Daha sonra Bez Bebek'te Yağmur karakteriyle ününe ün katan oyuncu; 2010 yılında TRT Kadın Ödüllerinde Yılın En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü kazandı. .