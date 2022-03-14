Adı Sevgi 1. bölüm tek parça izle | Adı Sevgi ilk bölüm ful HD kesintisiz izle

Adı Sevgi 1. bölüm tek parça izle | ATV ekranlarında ilk kez izleyici karşısına çıkan Ası Sevgi dizisi izleyici üzerinde büyük bir merak uyandırdı. 'Mesleğine aşık bir öğretmenin öğrencileri için mücadelesi' başlığıyla paylaşılan ilk bölümün konusu ses getirdi. Peki ama Adı Sevgi'nin 1. bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Adı Sevgi 1. bölüm ful HD linki ve özeti...

ATV ekranlarında ilk kez izleyici karşısına çıkan Ası Sevgi dizisi izleyici üzerinde büyük bir merak uyandırdı. "Mesleğine aşık bir öğretmenin öğrencileri için mücadelesi" başlığıyla paylaşılan ilk bölümün konusu ses getirdi. Peki ama Adı Sevgi'nin 1. bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Adı Sevgi 1. bölüm ful HD linki ve özeti...

Adı Sevgi 1. bölüm tek parça izle

ATV ekranlarında ilk bölümü yayınlanan ve büyük ilgi gören Adı Sevgi dizisinin 1. bölümünü izlemek için linke tıklayınız. ADI SEVGİ 1. BÖLÜM LİNKİ...

Adı Sevgi ilk bölüm özeti

Elif öğretmen idealist düşünceler içinde Sarpça'ya gelir. Okulda son derece başarılı bir kız olan Zeynep; kınasından kaçmış en sevdiği yere okuluna gelmiştir. Elif, Zeynep'i umutsuzluğun kıyısından alırken, Zeynep'in bölgenin en güçlü ve varlıklı ailesi olan Baykara ailesinin tek oğlu Volkan'la evlenmek zorunda bırakıldığını öğrenir. Volkan ona takıntılı bir aşkla bağlanmıştır. Elif hemen Zeynep'i himayesine alır ve onu bu durumdan kurtarmak, okula geri döndürmek için harekete geçer. Ancak Volkan da Baykara ailesi de bu evliliğin gerçekleşmesi için inanılmaz büyük ve tehlikeli hamleler yapar.

Elif okuldaki ilk dersinde ise öğrencilerinin neredeyse hepsinin gizli ya da açık onun desteğine ihtiyacı olduğunu sezer. Bu sırada bir yanlış anlaşılma sonucu Baykara soyadını taşıyan Emir'le de tanışır. Daha ilk andan kıvılcımlar yaratan bu tanışma, Elif'i Emir'le birlikte Zeynep'i kurtarmak üzere harekete geçirir. Ancak olaylar hiç beklemedikleri biçimde onları bambaşka yerlere savurur…

Adı Sevgi hangi gün yayınlanıyor?

ATV ekranlarında sevenleriyle buluşan Adı Sevgi dizisinin ilk bölümü 13 Mart Pazar günü yayınlandı. Sonraki bölümlerin de pazar günleri saat 20.00'da yayınlanacağı fragmanlarda belirtildi. .