Acun'dan Erkan Petekkaya'ya çok gönderme

Kerimcan Durmaz isimli sosyal medya ünlüsüne ödül verilmesini eleştiren Erkan Petekkaya’ya yönelik olarak Acun Ilıcalı’dan imalı bir gönderme geldi.

Acun Ilıcalı, Kerimcan Durmaz'ın TV8'de ödül almasının ardından kendisi hakkında ağır eleştirilerde bulunan Kırmızı Oda dizisi oyuncusu Erkan Petekkaya hakkındaki sessizliğini bozdu.

Ilıcalı, yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun kendisine Twitter hesabından verdiği yanıtla ilgili konuştuğu sırada, Erkan Petekkaya meselesine de girdi.

Acun Ilıcalı, ‘Survivor'daki eleme konseyinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin kendisine Twitter'dan tepki göstermesi üzerine, "Twitter dediğin konu iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti, ben bunlara gülüp geçiyorum" diyerek, Erkan Petekkaya'ya gönderme yaptı.

Ne olmuştu?

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Kerimcan Durmaz'ın tv8'deki müzik ödülleri töreninde ödül almasına kızarak çok ağır eleştirilerde bulunmuştu. tv100'e özel açıklamalarda bulunan ve yaşananların Acun Ilıcalı'nın suçu olduğunu ifade eden Petekkaya, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.