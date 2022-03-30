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TIMETURK / DİZİ - FİLM / ABD'li aktör Bruce Willis sinemaya veda etti

ABD'li aktör Bruce Willis sinemaya veda etti

ABD’li ünlü aktör Bruce Willis’in, afazi rahatsızlığından dolayı sinema oyunculuğunu bıraktığı açıklandı.

38 Dakika Önce
2022-03-30 21:45:22
ABD'li aktör Bruce Willis sinemaya veda etti

Bruce Willis'in ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki aktörün afazi hastalığına yakalandığı ve emekli olacağı bilgisi paylaşıldı.

“Ailesi olarak, sevgili Bruce'umuzun bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konduğunu paylaşmak istedik. Bu nedenle kariyerini bırakıyor."

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1970'lerin sonunda Broadway'da sahne alarak oyunculuğa başlayan Willis, yarım asırlık kariyeri boyunca Moonlight, Pulp Fiction ve Die Hard gibi öne çıkan onlarca filmde başrol oynadı.

Afazi, konuşma, yazma ve anlama yeteneklerini etkileyerek iletişim kurmasını engelleyen bir hastalık olarak biliniyor. AA .

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