ABD'de sinema sektörü greve gidiyor

ABD'de film ve televizyon ekiplerini temsil eden sendika, üyelerinin adil ve güvenli şartlarda çalışma taleplerinin kabul edilmemesi durumunda greve gideceğini açıkladı.

ABD'de şimdi de sinema sektörü grev tehdidi ile karşı karşıya. Ülkede film ve televizyon ekiplerini temsil eden sendika, çalışma şartlarıyla ilgili taleplerinin kabul edilmemesi durumunda 18 Ekim'de greve gidileceğini açıkladı.

ABD'de bir çok sektörde olduğu gibi sinema ve dizi sektörü de toparlanma mücadelesi veriyor. Sektörde çalışanların temsilcileri ise salgın sonrası çalışma şartlarının daha kötüye gittiğini vurguluyor.

Film ve televizyon ekiplerini temsil eden sendika, talepleri kabul edilmezse 18 Ekim'de greve gidecek.

Grev Hollywood'ı etkileyebilir

Uluslararası Tiyatro Sahnesi Çalışanları İttifakı, en düşük ücretle çalışan üyelerinin dinlenme ve yemek molaları konusunda anlaşmaya varılamazsa grevin başlayacağını duyurdu.

Sendikanın, kamera arkasında çalışan görüntü yönetmeni, kameraman, dekor işçisi, makyaj uzmanı gibi birçok meslek kolundan üyesi bulunuyor.

Olası bir grevin Hollywood dahil olmak üzere Kuzey Amerika'daki film ve televizyon prodüksiyonlarını derinden etkileyeceği tahmin ediliyor.

2007'de 100 günlük grev

Benzer bir kriz 2007 yılında televizyon ve sinema yazarları sendikasının 100 gün süren grevinde yaşanmıştı.

Grevin sinema endüstrisinin merkezi kabul edilen Los Angeles şehrinin ekonomisine zararı bir buçuk milyar doları bulmuştu.

TRTHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.