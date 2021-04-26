93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Beyaz perdenin en prestijli ödülleri kabul edilen Oscarlar sahiplerini buldu.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar ödülleri, bu yıl 93'üncü kez sahiplerini buldu.
Oscar Törenleri, Los Angeles'taki Union Station ve Dolby Theatre'da eş zamanlı olarak düzenlendi.
En İyi Yönetmen Ödülü, Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao'ya verildi.
En İyi Özgün Senaryo Ödülü'nü, Promising Young Woman filmiyle Emerald Fennell kazandı. Ödülünü alan Emeral Fennell, "kazanmayı beklemediğini" söyledi.
En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü'nü "The Father" filmi kazandı.
Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde kazanan, Another Round filmi oldu.
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü, Judas and the Black Messiah filmindeki rolüyle Daniel Kaluuya'ya gitti. Kaluuya'nın kariyerindeki ilk Akademi Ödülü.
Daniel Kaluuya konuşmasında, "İlişkiye girerek kendisini dünyaya getirdikleri için" ebeveynlerine teşekkür etti. Konuşmasını izleyen annesinin tepkisi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ma Rainey's Black Bottom, En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı ödülünü aldı.
En İyi Kostüm Tasarımı ödülü yine Ma Rainey's Black Bottom'dan Ann Roth'a gitti.
2021 Ödül Töreni nasıl yapıldı?
Ödül töreni, bu yıl dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolarda yapılıyor.
Altın Küre, Bafta ve Emmy ödül törenlerinden farklı olarak, Oscar adaylarından belirlenen bu mekanlardan birinde bizzat törene katılmaları istendi.
10 farklı kategoride aday olan Mank filminin, başlıca kategorilerde ödül alma ihtimali düşük görülürken; Nomadland, Minari ve Ma Rainey's Black Bottom filmlerinin öne çıkması muhtemel.
Oscar adayları
Farklı kategorilerde en çok adaylığı olan filmler şunlar:
10 adaylık - Mank
6 adaylık - The Father
6 adaylık - Judas and the Black Messiah
6 adaylık - Minari
6 adaylık - Nomadland
6 adaylık - Sound of Metal
6 adaylık - The Trial of the Chicago 7
2021 Oscar adayları tam listesi
En İyi Film:
The Father
Judas and the Black Messiah
Mank
Minari
Nomadland
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
En İyi Erkek Oyuncu:
Riz Ahmed - Sound of Metal
Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom
Anthony Hopkins - The Father
Gary Oldman - Mank
Steven Yeun - Minari
En İyi Kadın Oyuncu:
Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom
Andra Day - The United States vs Billie Holiday
Vanessa Kirby - Pieces of a Woman
Frances McDormand - Nomadland
Carey Mulligan - Promising Young Woman
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
Leslie Odom Jr - One Night in Miami…
Paul Raci - Sound of Metal
Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm
Glenn Close - Hillbilly Elegy
Olivia Colman - The Father
Amanda Seyfried - Mank
Youn Yuh-jung - Minari
En İyi Yönetmen:
Thomas Vinterberg - Another Round
David Fincher - Mank
Lee Isaac Chung - Minari
Chloé Zhao - Nomadland
Emerald Fennell - Promising Young Woman
En İyi Uyarlama Senaryo:
Borat Subsequent Moviefilm
The Father
Nomadland
One Night in Miami…
The White Tiger
En İyi Özgün Senaryo:
Judas and the Black Messiah
Minari
Promising Young Woman (Yetenekli Genç Kadın)
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
En İyi Animasyon:
Onward
Over the Moon
A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
Soul
Wolfwalkers
En İyi Belgesel:
Collective
Crip Camp
The Mole Agent
My Octopus Teacher
Time
Yabancı Dilde En İyi Film:
Another Round
Better Days
Collective
The Man Who Sold His Skin
Quo Vadis, Aida?
En İyi Sinematografi:
Judas and the Black Messiah
Mank
News of the World
Nomadland
The Trial of the Chicago 7
En İyi Kostüm Tasarımı:
Emma
Ma Rainey's Black Bottom
Mank
Mulan
Pinnochio
En İyi Film Kurgusu:
The Father
Nomadland
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:
Emma
Hillbilly Elegy
Ma Rainey's Black Bottom
Mank
Pinocchio
En İyi Özgün Müzik:
Da 5 Bloods
Mank
Minari
News of the World
Soul
En İyi Özgün Şarkı:
"Fight for You" - Judas and the Black Messiah
"Hear My Voice" - The Trial of the Chicago 7
"Husavik" - Eurovision Song Contest
"Io Si (Seen)" - The Life Ahead
"Speak Now" - One Night in Miami...
En İyi Prodüksiyon Tasarımı:
The Father
Ma Rainey's Black Bottom
Mank
News of the World
Tenet
En İyi Ses Kurgusu:
Greyhound
Mank
News of the World
Soul
Sound of Metal
En İyi Görsel Efekt:
Love and Monsters
The Midnight Sky
Mulan
The One and Only Ivan
Tenet
En İyi Kısa Animasyon:
Burrow
Genius Loci
If Anything Happens I Love You
Opera
Yes-People
En İyi Kısa Belgesel:
Colette
A Concerto Is a Conversation
Do Not Split
Hunger Ward
A Love Song for Latasha
En İyi Kısa Film:
Feeling Through
The Letter Room
The Present
Two Distant Strangers
White Eye
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödülleri, pandemi nedeniyle 3 ay ertelenmişti. Adaylar ise internet üzerinden, oyuncu Priyanka Chopra ve müzisyen eşi Nick Jonas'ın sunduğu canlı bir programla duyurulmuştu.
Geçen sezon ödül törenleri çoğunlukla sinema dünyasının önemli isimleri, yönetmen ve oyuncuların evlerinden ve sanal platformlar aracılığıyla gerçekleştirildi.
Bu yılın Oscar ödülleri ise, dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolardan yayımlanacak.
Altın Küre, Bafta ve Emmy ödül törenlerinden farklı olarak, Oscar adaylarından belirlenen bu mekanlardan birinde bizzat törene katılmaları istendi.
Geçen yıla Parazit damga vurmuştu
Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi geçen yıl ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenmişti.
Törene En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film kategorilerinde Oscar alan Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho'nun Parazit filmi damgasını vurmuştu.
Böylece 92 yıllık Oscar tarihinde ilk defa İngilizce dışında bir dilde çekilen bir film En İyi Film Oscar'ını kazanmıştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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