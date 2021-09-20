73. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan ve bu yıl 73'üncüsü düzenlenen Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'taki Event Deck'te sahiplerini buldu. Ted Lasso ve The Queen’s Gambit’in kendi kategorilerinde öne çıktığı gecede The Crown drama kategorilerinde tüm ödüllerin sahibi oldu.