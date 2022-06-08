7. Kısa’dan Hisse Film Festivali başlıyor

Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği tarafından altı yıldır “Kısa’dan Hisse Kısa Film Günleri” adıyla düzenlenen sinema etkinliği, 7. yılında “Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali” olarak yoluna devam edecek. Festival bu yıl 7-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

KISA'DAN HİSSE KISA FİLM GÜNLERİ ARTIK BİR FESTİVAL!

KISA'DAN HİSSE TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN KISA FİLMLERİ BEKLİYOR

Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl 7.'si 7-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin tanıtım toplantısı 7 Haziran Salı günü Beyoğlu Akademi'de yapıldı. Basın mensuplarının yanı sıra sinema sektöründen pek çok ismin katıldığı tanıtım toplantısında bu yıl festival olarak yoluna devam etme kararı olan etkinlik hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

GÖSTERİMLER HER İKİ YAKADA GERÇEKLEŞECEK

Özgün ve özgür kısa filmleri sinemaseverlerle buluşturarak, genç yeteneklerin sinema sektörüne kazandırılmasını amaçlayan film günlerinin festival olarak yoluna devam edecek olması yenilikleri de beraberinde getiriyor. Festivalin İstanbullular için daha da ulaşılabilir olması adına bu yıl gösterimler hem Avrupa hem de Anadolu yakasında eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Aynı zamanda engelli bireyler için erişilebilir özel gösterimler yapılacak. Filmler bu gösterimlerde ayrıntılı alt yazı ve sesli betimleme ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

FESTİVALE BAŞVURULAR FİLM FREEWAY'DEN

Bu yıl festivale başvurular 8 Haziran –30 Eylül 2022 tarihleri arasında www.filmfreeway.com adresi üzerinden yapılacak. Film gösterimlerinin yanı sıra festival kapsamında farklı etkinlikler de düzenlenecek. Sinemada dijital dönüşüm, sinema tarihi ve sinema eleştirmenliği üzerine panellerin yanı sıra sinemaya dair çeşitli workshop, master class ve usta-çırak buluşmalarıyla da festivalin dolu dolu ve nitelikli bir şekilde gerçekleşmesi amaçlanacak.

ÖN JÜRİDE KİMLER VAR?

Festivalin ön değerlendirme jürisinde ise bu yıl dört farklı isim bulunuyor. Sinema yazarı ve öğretim görevlisi Döndü Toker, yönetmen Ömer Dişbudak, gazeteci ve yönetmen Ali Demirtaş ile geçtiğimiz yıl Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nde Bir Nehir Kıyısında adlı filmiyle Birincilik Ödülü'nü kazanan yönetmen Muhammed Furkan Daşbilek bu yıl festivale başvuran tüm filmleri titizlikle izleyecek.

ÖDÜLLER 5 FARKLI KATEGORİDE VERİLECEK

Bu yıl yarışmaya katılan filmler “Kurmaca”, “Belgesel”, “Animasyon”, “Deneysel” ve “Lise” olmak üzere 5 farklı kategoride değerlendirilecek. Kurmaca, Belgesel ve Animasyon kategorilerindeki en iyi filmlere 10.000 TL değerindeki para ödülü verilirken, Deneysel kategorideki en iyi film ise 5.000 TL ile ödüllendirilecek. Öte yandan Lise kategorisinin en iyi filmine 5.000 TL ve Online Sinema Eğitimi (OSE) Ödülü, 2. ve 3. filmlerine ise Online Sinema Eğitimi (OSE) Ödülü verilecek. Ayrıca bir usta sinemacı anısına verilen Genç Öncüler Özel Ödülü'nün sahibine 5.000 TL değerinde para ödülü takdim edilecek.

KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ 20 BİN TL

Kısa Film Yapım Desteği Ödülü olarak başvuran projeler arasından jürinin seçeceği senaryoya Online Sinema Eğitimi Platformu (OSE) 20.000 TL yapım desteği verecek. Tüm ödüller 12 Kasım Cumartesi akşamı görkemli bir törenle sahiplerini bulacak.

Tanıtım toplantısından görseller: https://drive.google.com/drive/folders/1VVNZAiKMRDtygDFTUq5VTlsm6ot-zxdE?usp=sharing

Röportaj ve özel haber çalışması talepleriniz için: Aşkın Özcan – 0535 229 8345

Festival hakkında daha fazla bilgiye www.kisadanhisse.org adresinden ulaşabilirsiniz.

.