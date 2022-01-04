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2021 Steam Ödülleri sahiplerini buldu

Geçtiğimiz haftalarda başlayan oylama sona erdi ve Steam Ödülleri 2021'in kazananları belli oldu. 10 farklı kategoride 2021'in en iyileri seçildi.

2 Saat Önce
2022-01-04 08:51:27
2021 Steam Ödülleri sahiplerini buldu

2021 yılı oyun dünyası için görece durgun diyebileceğimiz bir yıl oldu. Her ne kadar pek çok önemli oyun oyun severler ile buluşsa da büyük yankı uyandıran oyun sayısının hre şeye rağmen düşük olduğunu söylesek yanlış olmayacaktır. Ancak tüm bu durağanlığa rağmen oyun severlerin takdirini toplayan oyunlar da oldu.

Her sene, senenin en iyilerinin peşine düşen Steam, oyun severlerin oylarıyla 10 farklı kategoride 5'er oyun arasından seçilen Steam Ödülleri 2021'in kazananlarını açıkladı. 2021'de adını bolca duyduğumuz pek çok oyunun yer aldığı listede en çok dikkat çeken tabii ki 'Yılın oyunu' ödülü oldu.

Steam Ödülleri'nde 2021'in oyunu Resident Evil Village oldu:

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Henüz çıkmamışken gelen oyun içi ekran görüntüleri ile herkesi meraklandıran Resident Evil Village, bazı eleştiriler almış olsa da genel olarak tüm oyun severler tarafından beğenilmişti. Özellikle korku-gerilim türündeki oyunlardan hoşlananlar için efsane serinin son oyunu zaten senenin oyunuydu. Oylarına da bunu yansıtmış olacak ki, Steam Ödülleri'nde yılın oyunu seçilen de Resident Evil Village oldu.

Ayrıca büyük tartışmalar yaratan ve şimdiye kadar neredeyse hiçbir oyuncuyu memnun edemeyen Cyberpunk 2077 de Steam Ödülleri'nde bir ödüle layık görüldü. Her ne kadar hatalarla dolu olsa da sunduğu evrenle gözleri üzerine toplamayı başaran oyun, 'Zengin hikayeye sahip üstün oyun' ödülü aldı.

Steam Ödülleri 2021'in tüm kazananları:

  • Yılın oyunu: Resident Evil Village
  • Yılın VR oyunu: Cooking Simulator VR
  • Aşk ile devam ettirilen: Terraria
  • Arkadaşlarla daha zevkli: It Takes Two
  • Üstün görsel stil: Forza Horizon 5
  • En yenilikçi oynanış: Deathloop
  • Kötü olduğunuz en iyi oyun: NİOH 2
  • En iyi oyun müziği: Marvel's Guardians of the Galaxy
  • Zengin hikayeye sahip üstün oyun: Cyberpunk 2077
  • Arkanıza yaslanın ve rahatlayın: Farming Simulator 22

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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