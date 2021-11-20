2021 Engelli öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjan | 750 engelli öğretmen hangi branştan kaç kişi atanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atama bekleyen engelli öğretmen adaylarını sevindirecek açıklamayı Kabine Toplantısı sonrasında yaptı. Erdoğan '3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim.' açıklaması ile engelli öğretmen atamalarının yapılacağını duyurdu. Atama bekleyen öğretmen adayları da hangi branştan ne kadar engelli öğretmen ataması yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 2021 Engelli öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?

2021 Engelli öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjan | 750 engelli öğretmen hangi branştan kaç kişi atanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atama bekleyen engelli öğretmen adaylarını sevindirecek açıklamayı Kabine Toplantısı sonrasında yaptı. Erdoğan "3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim." açıklaması ile engelli öğretmen atamalarının yapılacağını duyurdu. Atama bekleyen öğretmen adayları da hangi branştan ne kadar engelli öğretmen ataması yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 2021 Engelli öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada atama bekleyen engelli öğretmen adaylarını sevindirdi. Erdoğan açıklamasında "3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim." dedi. Açıklamanın ardından engelli öğrretmenlerin hangi branştan ne kadar atama yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki 2021 Engelli öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? Engelli öğertmen ataması branş dağılımı ne zaman belli olacak?

2021 Engelli öğretmen atama branş dağılımı belli oldu mu

750 engelli öğretmen atamasına dair henüz kontenjan ve branş dağılımı açıklanmadı. Engelli öğretmen atama tercihleri ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak ve kontenjan sayıları da 22 Kasım'da açıklanacak.

750 engelli öğretmen hangi branştan kaç kişi atanacak?

Geçen sene yapılan engelli öğretmen atamalarının branş dağılımı vekontenjanları şu şekülde olmuştu;

750 engelli öğretmen atama takvimi 2021

Bakan Özer, “2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak. Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Engelli Alımı Başvuru Şartları neler?

Başvuru şartları hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak daha önceki alımlarda başvuru şartları şunlardı;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.)

3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde 2 görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

13. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.

E-KPSS nedir?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı veya kısa adıyla EKPSS, resmî gazetede yer alan "Özürlü" tanımı yerine "engelli" ibaresinin kullanılması hükmüne göre ; ÖSYM 2014 sınavlar takviminde ÖMSS tanımı yerine Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tanımı resmî olarak kullanılmıştır.

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS), özürlü (engelli) statüsündeki lise ve üniversite mezunlarının atama amacıyla tabi tutulduğu sınav.

3 Ekim 2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, bu sınav ortaöğretim, ön lisans veya lisans diplomasına sahip olan özürlüler için eğitim durumları ve özür gruplarına göre hazırlanan sorularla ve sınava girecek kişilerin ulaşabilirlik şartları göz önüne alınarak yapılır. Belirtilen eğitim seviyesi dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41 inci maddesine göre asgari eğitim şartını sağlayanlar, kura sistemiyle alınır.

Sınav veya kura sonucunda yerleştirme yapılacak olan kurum tarafından oluşturulan 5 kişilik bir komisyon kişinin fiziki engel durumunu, yapacağı işin fiziki gerekliklerine uygun olup olmadığı yönünden değerlendirir, sınavda yüksek puan almış olmak tek başına atama için hak sağlamaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.