2012 filminin konusu nedir? 2012 filmi oyuncuları kimler? 2012 nerede çekildi?

2012 filminin konusu nedir? Son dönemde gündeme gelen 2012 filminin detayları merak ediliyor. Filmin yönetmeni, senaristi ve oyuncuları büyük ilgi görüyor. Peki 2012 filmi oyuncuları kimler? 2012 nerede çekildi? İşte detaylar...

2012 filminin konusu nedir? Son dönemde gündeme gelen 2012 filminin detayları merak ediliyor. Filmin yönetmeni, senaristi ve oyuncuları büyük ilgi görüyor. Peki 2012 filmi oyuncuları kimler? 2012 nerede çekildi? İşte detaylar...

2012 filminin konusu nedir?

2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından kurtulanların, kahramanca mücadelelerini anlatıyor. Asırlar önce Mayalıların bıraktığı takvimin son bir günü kalmıştır. Bunun anlamı da oldukça açıktır. O günden beri, astrologlar, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkarır, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını ve hatta hükümet bilimcileri de 2012 yılında çok büyük bir felaketin yaşanacağını söylerler.

2012 nerede çekildi?

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde çekilen ve 2009 yılında gösterime giren 2012 filmi, bu akşam bir kez daha izleyiciyle buluşuyor.

2012 filmi oyuncuları

Filmin IMDb değerlendirmesi 5.8/10 olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular da oldukça ilgi görüyor ve araştırılıyor.

Chiwetel Ejifor

John Cusack

Amanda Peet

Liam James

Morgan Lily

Thomas McCarthy

Danny Glover

Thandie Newton

Oliver Platt

Chin Han