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2006’dan beri dizideydi… Arka Sokaklar’da ayrılık
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2006’dan beri dizideydi… Arka Sokaklar’da ayrılık

2006 yılından beri Arka Sokaklar dizisinde rol alan ‘Tekin’ karakterini canlandıran Onur Bay diziye veda edecek.

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03.06.2021 20:20:34
2006’dan beri dizideydi… Arka Sokaklar’da ayrılık

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı 2006 yılından bu yana hem önemli bir izleyici kitlesi yakalayan hem de istikrarı nedeniyle en uzun süre ekranda kalan diziler sıralamasına giren Arka Sokaklar'da şaşırtan bir ayrılık yaşanıyor.

TV100'de yer alan habere göre; Diziye ilk sezonda dahil olan Tekin karakterini canlandıran Onur Bay, yeni sezonda olmayacak.

10 YAŞINDAN BERİ DİZİNİN KADROSUNDA

Arka Sokaklar dizisinin sezon finali öncesi bir ayrılık haberi geldi. 15 yıldır dizide Tekin rolüne hayat veren Onur Bay'ın projeye veda edeceği ortaya çıktı. 25 yaşındaki Bay, 10 yaşından beri dizide oynuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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