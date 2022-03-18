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TIMETURK / DİZİ - FİLM / '1915 Çanakkale Köprüsü'nün hikayesi ilk kez TRT'de

'1915 Çanakkale Köprüsü'nün hikayesi ilk kez TRT'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tasarımından tamamlanmasına inşa sürecini anlatan 'Türkiye’nin Dev Yapıları' belgeseli, TRT'de ilk kez izleyiciyle buluşacak.

1 Saat Önce
2022-03-18 17:46:18
'1915 Çanakkale Köprüsü'nün hikayesi ilk kez TRT'de

TRT'den yapılan açıklamaya göre, köprünün belgeseli bugün 19.45'te TRT 1, TRT Belgesel, TRT Avaz ve TRT Kurdi'de, 22.30'da ise TRT Türk'te ekrana gelecek.

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Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliğiyle de dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak.

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Köprünün yapımında kullanılan çelik halatlar ise dünyanın etrafında dört tur atabilecek uzunluğa sahip. Yapımında 30 bin kişinin görev aldığı dev projede, Türkiye'nin en deneyimli mühendislerinin yanı sıra 19 farklı ülkeden 360 tecrübeli mühendis de projeye katkı verdi.

Asya'dan Avrupa'ya 6 dakika

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Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan feribot yolculukları yaz aylarında bekleme süreleriyle birlikte 1,5 ile 5 saat arasında sürerken, bu süre 6 dakikaya düşecek.

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Belgeselde, "65 bin tonluk beton temeller nasıl inşa edildi ve yüzdürüldü?", "87 devasa tabliye tek tek nasıl taşındı ve monte edildi?", "Rekor uzunluktaki 318 metrelik kuleler göğe nasıl yükseldi?", "Dünyanın en uzun asma köprüsü, hangi tarihi sembolleri taşıyor?" şeklindeki soruların cevaplarına yer verildi.

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Köprünün mühendisleri, yapım sürecinin teknik aşamalarını, Boğaz'ın sert ikliminde rüzgara karşı verilen mücadeleyi ve teknolojiyi nasıl kullandıklarını ayrıntılarıyla belgeselde aktaracak.

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Belgesel serisinin her bölümünde Türkiye'nin farklı bir vizyon projesi ele alınacak. AA .

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