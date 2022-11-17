'Zelensky, ABD'yi 3. Dünya Savaşı'na sürüklemek için yalan söylüyor'

Fox News sunucusu, Ukrayna liderinin Polonya topraklarına düştüğü iddia edilen Rus füzesinin “milyonlarca insanın ölümüne” sebep olabilecek bir yalan olduğunu söyledi.

Fox News sunucusu Tucker Carlson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin "bizi (ABD'yi) savaşa sokmak için bilerek yalan söylüyor olabileceğini" belirtti.

Carlson, Zelensky'nin Ukrayna füzesinin Polonya'da ölümcül bir patlamaya neden olduğunu kabul etmemesinin onu "desteklemeye değmez" yaptığını ileri sürdü.

Carlson izleyicilerine, Zelensky'nin füzenin düşmesinden sonra "ABD'ye hemen Üçüncü Dünya Savaşı'na liderlik etmesini emrediyordu. Tek sorun, bunun tamamen ve kesinlikle yanlış olmasıydı." dedi.

ABD, NATO VE POLONYA, ZELENSKY İLE AYNI GÖRÜŞTE DEĞİL

Ukraynalı lider, Polonya'da iki kişinin ölümüne neden olan patlamayı Rusya'nın NATO topraklarına yönelik bir saldırısı olarak nitelendirmiş, buna karşılık olarak Batı'ya Rusya'ya “haddini bildirmesi” çağrısında bulunmuştu. İsim vermeyen bazı ABD istihbarat yetkilileri de, basına yaptığı açıklamalarda Zelensky'nin iddialarını destekledi.

Moskova, patlama alanındaki enkazın, Ukrayna tarafından sahaya sürülen Sovyet dönemi S-300 hava savunma sistemine ait bir füzeden kaynaklandığını gösterdiğini savundu. Birkaç saat sonra ise, ABD, NATO ve Polonya hükümeti, patlamanın Ukrayna hava savunma füzesinden kaynaklandığını kamuoyuna açıkladı.

"MİLYONLARCA AMERİKALININ ÖLÜMÜNE YOL AÇACAK BİR YALAN"

Zelensky hatasını ikiye katladı. Bir video mesajında "Bunun bizim füzemiz olmadığından hiç şüphem yok. Askeri raporlarımıza göre bunun bir Rus füzesi olduğuna inanıyorum." dedi.

Carlson, "Bu sadece yanlış değil, milyonlarca Amerikalının ölümüne yol açabilecek bir yalan. Öyleyse kendinize sormalısınız, bu adamı desteklemeyi bırakmanın zamanı gelmedi mi? Bunun riski çok yüksek olamaz mı? Bizi savaşa sokmak için bilerek mi yalan söylüyor? Belki de en başından beri desteklemeye değmez. Belki de eşofman giymiş, Amerikan bağışlarıyla olabildiğince zengin olan bir başka yozlaşmış Doğu Avrupalı ​​diktatörüdür.”

Carlson, Ukrayna'nın demokratik olmadığını ve Rusya ile çatışmasına müdahale etmenin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarına olmadığını savunarak, ABD'nin Zelensky'ye verdiği desteği uzun süredir eleştiriyor.

Zelensky ise, bugünkü son açıklamasında, Kiev'in neler olduğunu "% 100 bilmediğini" söyleyerek önceki iddialarını geri çekti.

Russian Today .