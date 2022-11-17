Zelenski, füze iddiasından geri adım attı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Polonya topraklarına isabet eden füze ile ilgili olarak önceki iddiasından geri adım işareti veren açıklamada bulundu

Zelensky, Ukrayna sınırına yakın bir Polonya köyünde iki kişinin ölümünden bir Rus füzesinin sorumlu olduğu iddialarını yumuşattı.

Zelensky, video bağlantısı aracılığıyla katıldığı Singapur'daki Bloomberg Yeni Ekonomi forumunda bir panelde füze olayıyla ilgili soruyu "Bu sefer ne oldu bilmiyorum. % 100 bilmiyoruz. Ama eminim ki bir Rus füzesi vardı ve eminim ki hava savunma füzeleri fırlatıyorduk” diye cevaplandırdı.

Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri bir füze ateşi ile ilgili konuşan Zelensky, füzenin Rus damgalı olduğunu, Polonya topraklarına inişinin NATO'nun toplu güvenliğine yönelik bir saldırı olduğunu açıklamış ve misilleme çağrısında bulunmuştu.

Varşova ise, söz konusu füzenin büyük olasılıkla yoldan çıkan bir Ukrayna hava savunma füzesi olduğunu açıkladı, ancak Zelensky'nin ilk tepkisi Moskova'ya işaret etmek oldu.

Rus ordusu, köyün bulunduğu yere yakın herhangi bir bölgeye saldırmadığını ve Polonya medyası tarafından yayınlanan kaza mahallinin görüntülerinde, merminin bir Ukrayna hava savunma füzesi olduğunu açıkça tanımladığını açıkladı.

Zelensky, Bloomberg panelinde Ukrayna ordusunun kendisine görüntülerin bu tür silahlarla tutarlı olmadığını söylediğini iddia etti. Ayrıca tam bir soruşturma yürütülene kadar kimsenin füzenin kaynağının ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyeceğini iddia etti.

Silahı kimin ateşlediğine bakılmaksızın Polonya'daki ölümlerden Rusya'yı sorumlu tutan Ukrayna lideri yabancı destekçilere de teşekkür etti. NATO ve ABD dahil bazı üyeleri, Moskova'nın en başta Ukrayna'ya füze fırlattığı için sorumlu olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Washington'un bu konudaki tutumunun ABD vatandaşlarına Amerikan soruşturmalarının genel doğruluğu hakkında ipucu verebileceğini söyledi.

Zaharova, "ABD hükümeti bir soruşturmanın sonuçlarını almayı umursamıyor. ABD hükümetinin her zaman siyasi gerekçelerle 'sorumlu tutacağı' birileri vardır" dedi.

Russian Today

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