Yunanistan karıştı! Binlerce kişi sokaklara indi!

Yunansitan’da halk hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla 24 saatlik genel grev başlattı.

TİMETÜRK | ÇEVİRİ HABER

Yunanistan'da binlerce protestocu 24 saatlik bir genel grev kararıyla Atina ve Selanik sokaklarında yürüdü.

Yunanistan'da başlayan grevle birlikte hayat durma noktasına geldi. Okulların kapanması, hastanelerdeki personel sayısının azalması ve çoğu toplu taşımanın durma noktasına gelmesi ülkede krize neden oldu.

Selanik'te yaklaşık 11.000 kişinin katıldığı gösterilerde protestocular ile polis arasında çatışma yaşandı.

Yunan İşçileri Genel Konfederasyonu, “İşçiler sendikalarla birlikte Yunan hanelerini boğan artan fiyatlara karşı mücadele ediyor” dedi.

Sendikalar, maaşlı işçiler için şu anda ayda 700 avronun biraz üzerinde olan maaşlarda ve asgari ücrette artış çağrısında bulundu.

Euro kullanan 19 ülkedeki enflasyon, yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle geçen ay yüzde 10,7 ile rekor kırdı.