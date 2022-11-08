Yunan Korgeneral: Türk MİT'i Yunanistan için tehlikeli

Yunan Korgeneral Lazaros Kampouridis, Hellas Journal için kaleme aldığı bir makalede, MİT'in Türkiye'nin dış politikasında ve sınırı ötesi operasyonlardaki rolüne dikkat çekerek, Atina'yı uyardı.

Kambouridis'in yazısının yer aldığı sitenin İngilizce yayınlanan sayfasından özet:

Türk MİT'i Yunanistan için tehlikeli: Dış politika izliyor ve silahlı operasyonlar yürütüyor

LAZAROS KAMPOURIDIS* Korgeneral

Erdoğan'ın yabancı ülkelerdeki tüm resmi ziyaret ve temaslarında bir endişe noktası, Türk MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) lideri Hakan Fidan'ın varlığıdır.

Ayrıca, daha önce Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın üstlendiği sınır dışında silahlı operasyonlar görevinin artık MİT'in yürütmesi de soru işaretleri yaratıyor.

MİT'in yabancı ülkelerdeki silahlı eylemleri endişeye neden oluyor. Bu eylemler Yunan topraklarında da üstlenebileceği olası görevlerdir.

Suriye iç savaşının başlamasıyla MİT, Ankara'yı Rus çıkarları için vazgeçilmez hale getirdi.

MİT ayrıca Suriye'deki muhalif gruplarla temasları da yöneterek Ankara'nın sahadaki politikasını uygulayan Özgür Suriye Ordusu'nun (Özgür Suriye Ordusu) kurulmasına neden oldu.

Operasyonel düzeyde MİT, bölgedeki Kürt YPG/PKK Örgütü liderlerine yönelik silahlı suikast görevleri yürütüyor ve böylece Ankara, kuzey Suriye'de geniş tabanlı yeni silahlı saldırıları önlüyor.

MİT'in Irak'taki rolü, hem siyasi hem de operasyonel düzeydeki gelişmeleri etkilediği için Türkiye'nin çıkarları açısından önemli görülmektedir. Özellikle H. Fidan'ın girişimleri ve Sünni İslam'ın çeşitli ideolojik grup/partileriyle ve Kuzey Irak Kürtlerinin Bölgesel Yönetimi ile sürdürdüğü mükemmel ilişkilere değinilmektedir.

MİT başkanının geçen Eylül ayında Bağdat'a yaptığı ziyaret ve ülkedeki “Sünni” siyasi yetkilileriyle yaptığı görüşmeler, Irak'ın iç işlerine müdahale konusunda olumsuz yorumlara neden olurken, operasyonel düzeyde MİT kuzeyde Irak liderlerine suikast düzenleyen PKK elebaşlarına yönelik silahlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Ankara'nın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile ilişkilerinin yeniden kurulması, zengin Körfez ülkelerine nüfuz etmesi, Güvenlik Stratejilerinin temel direğidir.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil olmaları karşılığında Ankara'nın listesindeki Gülenciler(FETÖ) ve Kürtler(PKK), Türk tarafına şantajcı bir şekilde ilgili prosedürleri sürdürmesi için “üstünlük” verdi. Bu, MİT'nin operasyonel yeteneklerinin bir ürünüdür.

İsrail tarafı, İran'ın İsrail için en büyük tehdit olması nedeniyle, MİT lideri H. Fidan, Tahran ile sürdürdüğü mükemmel ilişkiye de yatırım yapıyor.

Ayrıca, Tahran'ın Lübnan Hizbullah'ı üzerindeki etkisi ve İran'ın Suriye iç savaşındaki çok sayıda askeri müdahalesi, MİT'i İsrail tarafıyla işbirliğine teşvik ve ilişkileri yeniden kurma konusunda önemli bir kurum haline getiriyor.

MİT'in yeni operasyonel rolü Yunanistan için ne anlama geliyor?

Türk planlarına göre, provokasyonların yanı sıra “operasyon alanını hazırlamaya yönelik ileri operasyonlar”, geçmişte Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın işiydi.

Şimdi, MİT'in yeteneklerinin yeniden yapılandırılması ve yükseltilmesinden sonra, kriz döneminde, Yunan topraklarındaki harekat ortamının barış zamanından itibaren hazırlanmasında görevli subaylardan, Yunan Trakyasına ve aynı zamanda diğer bölgelere odaklı “derin operasyonlar” beklenmelidir. Müslüman nüfusun yaşadığı yerlerde ve özellikle büyük şehir merkezlerinde, iç güvenlik ağımızda boşluklar mevcut.

Bunun ötesinde ada bölgelerinde, daha önceki makalede bahsedildiği gibi, göç akımlarının kullanımıyla birlikte esas olarak ıssız kayalık adaların bulunduğu bölgelerde MİT ajanları tarafından krize neden olabilecek provokasyon eylemleri beklenmelidir.

MİT yetkililerinin donanımlı İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Suriye ve Irak'ta “Yüksek Değerli Noktalı Hedeflere” taarruz etme amaçlı silahlı misyonları, ülkemiz savunmasının sınır hattında da karşılık gelen hedefleri vurmak için çok tehlikeli bir harekât imkanını işaret ediyor.

Türk Hava Kuvvetleri'nin sınır hattında ve esas olarak Ege'de sürekli uçuşları, operasyonlar sırasında MİT görevlileri tarafından etkilenebilecek bölgelerin-noktaların haritalanmasını ve hedeflenmesini amaçlıyor. Bu misyon Ankara'nın sahip olduğu gözetleme uyduları tarafından da desteklenebilir.

MİT'in bahsi geçen yetenekleri, krizin alışılmadık bir şekilde doruğa çıkmasına neden olacak hibrit bir baskı-tehdit çerçevesinin parçası olduğu için, düşmanca yöntemleri etkisiz hale getirmek amacıyla güçlerimizin korunmasını, sürekli bir bilgi ve caydırma mekanizması geliştirmemizi zorunlu kılıyor.

*Korgeneral ea Lazaros Kambouridis Milli Savunma Okulu mezunu, Nottingham Trend Üniversitesi'nden MBA, Atina Üniversitesi Tarih ve Etnoloji Bölümü mezunu ve Panteion Üniversitesi'nde doktora adayı. 1995-1999 döneminde İstanbul'daki Yunan Diplomatik Misyonu, 2013-2017 döneminde Ankara'daki Yunanistan Büyükelçiliği'nde Savunma Ataşesi üyesiydi. Mart / 2022'de terhis oldu.

Kaynak: HellasPostsen

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