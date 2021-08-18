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TIMETURK / ÇEVİRİ HABER / Yeşil Festival - Saraybosna Film Festivalinden bir çevre girişimi

Yeşil Festival - Saraybosna Film Festivalinden bir çevre girişimi

Green Festival kapsamında Uluslararası Saraybosna Film Festivalinde, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltma ve sorumluluğun önemi konusunda farkındalığı oluşturmak için bugün, yanan ormanlar ve çevre üzerine belgeseller izleniyor.

1 Saat Önce
2021-08-18 14:24:37
Yeşil Festival - Saraybosna Film Festivalinden bir çevre girişimi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 27'ncisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 13 Ağustosta, yönetmenliğini Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in üstlendiği ve dünya prömiyerini yapacağı TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filmiyle açılan festival 20 Agustos tarihinde son bulacak. Festivalde bugün ana tema, ‘çevre'. İklim değişikliğine karşı sorumluluk ve eylem çağrısı yapan 15 yaşındaki Greta Thunberg'i konu alan "Ben Greta'yım" filmini online platform OnDemand'da izleyebilecekler.

 

"Beni geri dönüştür. Bana yeni bir hayat ver"

Saraybosna Film Festivali konukları için Nextbike işbirliğiyle, araç kullanımının azaltılması amacıyla festival lokasyonları arası ulaşımda ücretsiz bisiklet kullanımı sağlanıyor. Festival için dergi, katalog ve broşürlerinin basımı önemli ölçüde azaltıldı ve festival alanları, Coca-Cola festival sponsoru tarafından "Beni geri dönüştür. Bana yeni bir hayat ver" sloganıyla ambalaj atıklarının ayrıştırılıp toplanmasına olanak sağladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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