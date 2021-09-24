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TIMETURK / ÇEVİRİ HABER / Yeni Lübnan Başbakanı, ülkesinin ekonomik krizden çıkmasına yardımcı olmak için formül arıyor

Yeni Lübnan Başbakanı, ülkesinin ekonomik krizden çıkmasına yardımcı olmak için formül arıyor

Yeni Lübnan Başbakanı Najib Mikati , ekonomik olarak parçalanmış ülkesine yardım etmek için formül arayan Lübnan halkını hükümetine güvenmeye çağırdı.

2 Saat Önce
2021-09-24 22:29:01
Yeni Lübnan Başbakanı, ülkesinin ekonomik krizden çıkmasına yardımcı olmak için formül arıyor

Lübnan Başbakanı Najib Mikati bir hafta önce hükümeti kurmasından bu yana uluslararası bir medya kuruluşuna verdiği ilk röportajda, geçmişte pek çok politikacının onları yüzüstü bırakmasından sonra bazı Lübnanlıların kendisine ve hükümetine olan inançlarını tekrar kazanmakta zorlanacağını açıkladı.

CNN'e verdiği demeçte, önümüzdeki Mayıs ayında yapılması planlanan seçimlerden önce kararlar almanın ve ülkenin siyasi boşluğunu sona erdirmenin zamanı geldiğini ifade etti.
Mikati açıklamalarına şöyle devam etti:
Enerji, sağlık, eğitim, iş ve şeffaflık başta olmak üzere acilen yapılması gereken hızlı düzeltmeleri yapıyorum ve Lübnanlılara bir yönetimin olduğunu ispatlamaya çalışıyorum. Şeffaflık var. Biz buyuz. yapmaya çalışıyoruz. Umarım bu hızlı düzelme adımları sürer” dedi.
Najib Mikati ülkesi adına düzeltme adımlarını nasıl gerçekleştireceği hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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