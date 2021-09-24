Yeni Lübnan Başbakanı, ülkesinin ekonomik krizden çıkmasına yardımcı olmak için formül arıyor
Yeni Lübnan Başbakanı Najib Mikati , ekonomik olarak parçalanmış ülkesine yardım etmek için formül arayan Lübnan halkını hükümetine güvenmeye çağırdı.
2021-09-24 22:29:01
Lübnan Başbakanı Najib Mikati bir hafta önce hükümeti kurmasından bu yana uluslararası bir medya kuruluşuna verdiği ilk röportajda, geçmişte pek çok politikacının onları yüzüstü bırakmasından sonra bazı Lübnanlıların kendisine ve hükümetine olan inançlarını tekrar kazanmakta zorlanacağını açıkladı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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