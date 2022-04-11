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Yaptırımlar nasıl etkiledi? Putin’in eski danışmanı anlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski baş ekonomi danışmanı Andrei Illarionov, Ukrayna'daki saldırılar nedeniyle Batılı ülkelerin yaptırımlarının Rus ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

1 Saat Önce
2022-04-11 23:13:38
Yaptırımlar nasıl etkiledi? Putin’in eski danışmanı anlattı

Illarionov, büyük bir ihracat ülkesi olan Rusya'nın kendini koruyacağını ve mevcut yaptırımların yüzde 15'lik bir ekonomik daralmaya neden olabileceğini söyledi. Bununla birlikte Illarionov, Batı'nın Rus petrol ve gazını satın almayı bırakması halinde Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarını "bir veya iki ay içinde" durduracağını öne sürdü.

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2000 ve 2005 yılları arasında Rusya Devlet Başkanı'na ekonomik danışmanlık yapan Andrei Illarionov, BBC'nin Talking Business programına verdiği röportajda, savaşa devam etmesine izin veren sürekli bir enerji ihracat geliri akışının Putin'e güvence sağladığını söyledi.

PUTİN'İ DURDURMANIN TEK YOLU

Illarionov, Batılı ülkelerin "Rusya'dan petrol ve gaz ihracatına gerçek bir ambargo" uygularsa "bir veya iki ay içinde Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarının muhtemelen durdurulacağını" aktardı. Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlar getirmesi ve dev şirketlerin çekilmesinin ardından Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 15 kadar küçüleceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, Illarionov, başta enerji ihracatı olmak üzere ihracattaki gücü sayesinde Rusya'nın tam bir ekonomik yıkımdan kurtulacağını öngördü.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHRACATÇILARINDAN

İhracat, Rusya ekonomisinin dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. Rusya, dünyanın en büyük petrol, gaz, değerli metal ve tahıl ihracatçıları arasında yer alıyor. Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) gaz ithalatının yüzde 45'ini oluşturduğunu tahmin ediyor ve blok, petrolünün çoğunu Rusya'dan alıyor.

"HER İKİ BUÇUK GÜNDE BİR CEBİNE BİR MİLYAR EURO GİRİYOR"

Illarionov, "Her iki buçuk günde bir, Putin'in cebine bir milyar euro giriyor. Bu, Putin'in sistemini çalışır durumda tutmaya ve savaşı finanse etmeye devam etmesine son derece yardımcı oluyor. Para akışı kesintiye uğradığında, Putin politikalarını yeniden düşünmek zorunda kalacak çünkü daha fazla saldırganlığı finanse etmek için fazla kaynağa sahip olmayacak” diye konuştu.

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Öte yandan, AB ülkeleri Rus enerjisinden bağımlılıklarını kurtarmak için yeni yollar aradıklarını açıkladı. ABD, bloğun üyelerine daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz ihraç etme sözü verdi.

Ancak, Bloomberg Economics'e göre, yüksek petrol ve doğal gaz fiyatları, Rusya'nın enerji ihracatından elde ettiği gelirin 2022'de 2021'e kıyasla üçte bir oranında artabileceği anlamına geliyor.

Reuters, AFP, NTV .

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