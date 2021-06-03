Yalnız ölen yaşlı kadının cesedini kediler yedi

İspanya'nın başkenti Madrid'teki evinde yalnız yaşayan Clara Ines Tobun adlı kadının cesedi 3 ay sonra bulundu. Cesedin yarısının beslediği kediler tarafından yenildiği ortaya çıktı.

Yaşlı kadının bel kısmından yukarısının hayvanlar tarafından yenildiği tespit edildi.

İspanya'nın Madrid kentindeki bir daireden gelen yoğun koku nedeniyle komşuların polise haber vermesi üzerine yaşlı kadının cesedi bulundu.

Kadının vücudunun üst kısmının beslediği yedi kedi tarafından kemirildiği ve bunlardan beşinin ölü bulunduğu belirtildi.

Kolombiyalı 79 yaşındaki Clara Ines Tobon'un hayatta kalan diğer iki kedisinin ise hayvan kurtarma merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Polis: Gördüğüm en kötü şey

Otopsi sonuçları henüz açıklanmamasına rağmen, cesedin yaklaşık üç aydır bulunduğu yerde olduğuna inanılıyor.

Yaşlı kadın 1996'dan beri ölü bulunduğu dairede yalnız yaşıyordu. Kadının tüm ailesinin Kolombiya'da yaşadığı söyleniyor.

İsmi açıklanmayan bir komşusu ise İspanyol gazetesi El Mundo'ya şunları söyledi: "Bir polis memuru, gördüğü en kötü şey olduğunu söyledi."

Bina sakinleri yerel basına Clara'nın koronavirüsten ölmüş olabileceğine inandıklarını söyledi.

İlk olay değil

İspanya'da yaşanan olay ne yazık ki ilk değil.

Eylül 2019'da bir köpeğin, sahibinin ölümünden sonra bir ay boyunca vücudunun bir kısmını yiyerek hayatta kaldığı ortaya çıkmıştı.

Cesedin bacaklarında et kalmadığı ve hayvanın hayatta kalmak için alt uzuvlarını yediği görülmüştü.

Bir komşusunu tatilden döndükten sonra, bir fare ölüsüne ait olduğunu sandığı koku nedeniyle apartmanı ayağa kaldırması olay polise intikal etti.

Polisin itfaiyecileri Ciudad Lineal mahallesindeki zemin kattaki daireye zorla sokması ve tüyler ürpertici keşfi yapması üzerine, köpek bir hayvan kurtarma merkezine götürülmeden önce uyuşturuldu.

Doktorların, sadece Matias olarak bilinen 56 yaşındaki bir hapishane şefi olan ölü adamın lenf kanserine yenik düştükten yaklaşık bir ay önce öldüğünü tahmin ettikleri söylendi.

Daily Mail, Around World Journal

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.