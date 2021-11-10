'Yaklaşan ikinci Amerikan İç Savaşı'nda hangi taraftasınız?'

Elbette pek olası değil. İmkansız olduğunu düşünebilirsiniz. Ama çok geç olana kadar insanlar hep böyle düşünür…

İkinci bir Amerikan İç Savaşı olsa hangi tarafı seçerdiniz? En iyisini umarken en kötüsünü planlama ruhuyla bu kararı şimdi vermek akıllıca olabilir.

Virginia Üniversitesi Siyaset Merkezi tarafından yakın zamanda yapılan bir kamuoyu yoklaması, Trump seçmenlerinin çoğunluğunun Birlikten ayrılmak istediğini ortaya koyuyor. Endişe verici bir şekilde, neredeyse Biden seçmeninin yüzde 41'i de "ülkeyi bölme zamanının" geldiğini düşünüyor. Bu daha büyük bir bütünün parçasıdır; diğer anketler ve araştırmalar da benzer sonuçlara varmıştır.

Burada yanlış denkleme ve yüzeysel analize direnmek önemlidir. Hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin büyük bir yüzdesinin ABD'den ayrılmayı düşünmeye istekli olduğu doğru olabilir, ancak nedenleri ve motivasyonları çok farklı.

Bugünün Cumhuriyetçi Partisi, pratikte uzun yıllardır çok alt düzeyde olmayan akımlar olan neofaşizme ve beyaz üstünlüğüne büyük ölçüde teslim oldu. 6 Ocak ayaklanmasının şiddetini benimsedi ve göz yumdu. Algıladığı siyasi düşmanlarına karşı terörizmi doğrudan desteklemeye çok yakındı.

Cumhuriyetçiler için Amerika'nın çok ırklı demokrasisi, değerlerine aykırıdır ve yok edilmelidir. Kamuoyu araştırmaları, on milyonlarca beyaz Cumhuriyetçinin, özellikle de Trump destekçilerinin, Joe Biden'ı, ne şekilde olursa olsun iktidardan uzaklaştırılması gereken gayri meşru bir başkan olarak gördüğünü göstermiştir.

Onlarca yıldır sağcı propaganda makinesi, halkını her zamankinden daha aşırı görüşlere doğru radikalleştirmek için stokastik terörizmi kullandı. Trump döneminde bu, hayali bir "gerçek" Amerika'yı savunmak için açık ve doğrudan şiddete başvurmaya dönüştü. Pratikte bu, beyaz olmayan insanlara, göçmenlere ve diğer hedeflenen gruplara karşı nefret suçlarına ve diğer şiddet eylemlerine yol açmıştır.

Bu beklenen bir şeydi: Tarih, çeşitli biçimleriyle faşizmin hem muhaliflerine hem de kendi hareketinin üyelerine karşı doğası gereği şiddetli ve yıkıcı olduğunu gösteriyor.

Demokratlar veya ilericiler ülkeden ayrılma arzusunu bildirirken, sığınma ve kendini koruma arayışındadırlar. Bu arzu ile Cumhuriyetçi-faşist hareketin alenen şiddet özlemleri arasında herhangi bir denklik önermek, entelektüel olarak sahtekârlık ve ahlaki olarak iflastır.

İkinci bir Amerikan İç Savaşı olasılığı, çılgınca bulunup olası görünmeyebilir veya lojistik olarak bile mümkün sayılmayabilir. Ancak böyle bir sonuç olsaydı, ampirik gerçeklere veya kamuoyu yoklamalarının karmaşıklığına ve nüanslarına dayanmazdı.

Cumhuriyetçilerin büyük bir yüzdesi ve daha geniş beyaz sağ, Siyahi ve kahverengi insanlara ve "onların yerini almak isteyen" yasadışı uzaylılara, Hıristiyanlığı yasadışı ilan etmek isteyen “uğursuz laiklere" karşı varoluşsal bir hayatta kalma mücadelesi içinde olduklarına inanıyor. Çocukların beyinlerini yıkamayı amaçlayan eleştirel ırk teorisi, onlara kasten yalan söyleyen bir "liberal medya" ve "gerçek" Amerika'yı yok etmeye kararlı ve hain bir "elit" ve "sosyalist" çetesi ile…

Bu sağcı beyaz kimlik ateşi rüyaları hiçbir kırılma belirtisi göstermiyor; eğer bir şey varsa, kolektif patoloji kötüye gidiyor. Kolluk kuvvetleri ve terör uzmanları, ülkenin 6 Ocak olaylarından ve 2020 seçimleriyle ilgili Trump-Cumhuriyet "Büyük Yalanından" esinlenen şiddetli bir sağ ayaklanma riski altında olduğu konusunda uyarmaya devam ediyor.

Savaşlar çok çeşitli nedenlerle başlar; genellikle ilgili lider ve grupların bir veya daha fazlasının yanlış hesaplamaları nedeniyle. Savaşlar ve diğer şiddetli çatışmalar da siyasi liderler ve diğer elitlerin kendilerini bir köşeye çekip kan dökülmesini tek çıkış yolu olarak görmeleri nedeniyle olur. Çoğu zaman, iç savaş ve mezhepçi şiddet, koşullar kökten değişene kadar imkansız görünüyordu.

Dış Politika için yazdığı bir makalesinde Monica Toft, iç savaşların nasıl meydana gelme eğiliminde olduğunu açıklayarak, daha önceki bir iç çatışma geçmişinin, toplumdaki "derinleşen bölünmeler" ve üçüncü bir unsur olan "kabilecilikten mezhepçiliğe geçiş" gibi çeşitli faktörlerin söz konusu olduğunu açıklıyor:

“Kabilecilikle birlikte, insanlar ülkelerindeki diğer grupların daha geniş bir topluluğun çıkarlarını esas alıp almadıkları konusunda ciddi şüpheler duymaya başlarlar. Ancak mezhepçi ortamlarda, ekonomik, sosyal ve politik seçkinler, temsil ettikleri kişiler, onlarla aynı fikirde olmayan herkesin kötü olduğuna ve toplumu yok etmek için aktif olarak çalıştığına inanmaya başlar. Devletin düşmanları, en sadakatsiz olarak görülen başka bir kabilenin içinde bulunanlarla sadık muhalefetin yerini almaya geliyor. Bu, bazı dinlerin mürtedlere ve kafirlere nasıl davrandığına benzer. Genellikle, her zaman dışarıda olan kâfirlerden daha kolay hedef alınanlar, inancın eski taraftarları olan mürtedlerdir. Cumhuriyetçiler diğer Cumhuriyetçileri eski ABD'ye bağlılıkları (veya sadakatsizlikleri) nedeniyle kınarken, bu dinamiğin yankılarını oyunda görmemek zor.

Gerçekten de, Birleşik Devletler artık sivil çöküşe yol açabilecek üç temel unsurun hepsini sergiliyor. Eğer biri onları -birbiriyle rekabet halindeki anlatıları olan, köklü kimlik ayrılıkları ve politik olarak kutuplaşmış bir yurttaşlığı olan parçalanmış seçkinler- Amerika Birleşik Devletleri'ni adıyla tanımlamadan tarif etseydi, çoğu iç savaş uzmanı şöyle derdi: "Hey, ülke bir iç savaş uçurumunun eşiğinde…"

Substack'te yayınlanan etkili bir makalede Salon köşe yazarı Lucian K. Truscott, Amerika'da ikinci İç Savaş için şöyle bir senaryo sunuyor: “Karşıt güçlerin ve kimin gerçekte hangi tarafta olduğunu söylemek zor”:

“Ayrıca fark edilebilir bir cephe hattı veya cephe hatları olmayacak, bu da hangi tarafın hangi bölgeyi elinde tuttuğunu söylemeyi zorlaştıracak. Bu, üniformaların olmamasıyla birlikte, bir sürü insanın yanlışlıkla öldürüleceği anlamına geliyor. Muhtemelen MAGA tarafı, Ocak ayında mafya Capitol'e saldırdığında birçoğunun yaptığı gibi çeşitli kamuflaj kostümleri giyecek, ancak bu ülkede kamuflaj av kıyafetleri olan tek kişi Trump takipçileri değil. Dolayısıyla, MAGA tarafında olduğunu varsayarak kamuflaj giyen birini vurursanız, sizin tarafınızdan birini vuruyor olabilirsiniz. Savaşçılar, onları bir tarafta veya diğerinde olarak işaretleyen "köpek künyeleri" giymeyecekler ve bu da cesetlerin tanımlanmasını zorlaştıracak. Bu adam bizden mi yoksa onlardan mı?”

Donald Trump böyle bir yangında nasıl bir rol oynayacaktı? Tom Dispatch'in yakın tarihli bir makalesinde tarihçi Alfred McCoy şu gözlemleri sunuyor:

“İster Filipinler gibi fakir bir ülke olsun, ister Amerika Birleşik Devletleri gibi bir süper güç olsun, demokrasi şaşırtıcı derecede kırılgan bir yapıdır. En kötü düşmanı, genellikle, aşağılanmasına öfkeli ve iktidarı yeniden kazanmak için anayasal düzeni yok etmeye tamamen istekli, devrik bir eski başkandır.

Böyle bir eski başkan ne kadar öfkeli olursa olsun, siyasi darbe dürtüsü, ister bir çeteden, ister hoşnutsuz bir ordudan, isterse ikisinin bir kombinasyonundan olsun, ham gücün yardımı olmadan başarılı olamaz…”

Dolayısıyla, 2024'te, Amerika'nın küresel gücünün devam eden erozyonu sıradan Amerikalılar arasında bir güven krizi yaratırken, Donald Trump'ın geri dönmesini bekleyin. 2016'daki biraz abartılı adaylığı veya hatta Beyaz Saray'ı tekrar işgal etmeye hevesli eski başkanı olarak değil ancak, mutlak ahlaki kesinlikle seçmenleri sandıklardan çıkarmaya, oy pusulalarını dağıtmaya ve cehennem donana kadar her türlü kaybı dava etmeye hazır intikamcı bir Cumhuriyetçi Parti tarafından desteklenen, gürleyen ırkçı retoriğe sahip militan bir demagog olarak.

Ve tüm bunlar başarısız olursa, Washington'a yönelik başka bir şiddetli yürüyüşe hazır olacak. Hazırlıklı olun, bildiğimiz Amerika her ay kötüye gidiyor.

İkinci bir Amerikan İç Savaşı'nın potansiyeli hakkında alarm veren ve bunun neden olmayacağına dair makul kanıtlar sunan birçok uzman ses var.

Ancak kamuoyunda bu kadar çok sesin ve pek çok sıradan Amerikalının kendilerini böyle bir olasılığın ciddi olarak düşünülmesi gereken bir anda bulması bile, ülkenin demokrasi krizinin gerçekte ne kadar korkunç olduğunu gösteriyor.

Özünde, olası bir ikinci Amerikan İç Savaşı hakkındaki bu tartışmalar, Trumpizm'in yükselişinin ve "muhafazakar" hareket tarafından faşizmin tamamen kucaklanmasının, varoluşsal kriz içindeki bir ulusu yansıttığını ortaya koyuyor.

Burada "ulus" ve "ülke" arasındaki ayrım kritiktir. Ülke, üzerinde anlaşmaya varılmış bir dizi yasa ve yönetim kurumudur, ancak ulus, bir halka diğerlerinden farklı bir topluluk ve başka yerlerdeki insanlara ortak kader duygusu veren semboller, fikirler, hikâyeler, paylaşılan değerler, inançlar ve diğer maddi olmayan varlıklardır.

Trump dünyası ve MAGAverse, Cumhuriyetçi-faşist harekete bağlılık sözü veren diğer yolcular, diğer Amerikalılardan temelde farklı bir ulus anlayışına sahipler. Ülkenin "sahibi" kim? Gerçek mirasçıları kimlerdir? Bazı Amerikalılar, diğer Amerikalılara kıyasla özel ve ayrıcalıklı bir doğum hakkı statüsüne sahip mi?

Amerika ikinci bir iç savaşa veya diğer yaygın siyasi şiddete yenik düşerse, bu soruların cevapları ayrım çizgisi haline gelecektir. Herkesin bildiği gibi, kimse aile gibi nefret etmez. Amerikan halkı -yani, 250 yıla yakın bir süredir büyük zorluklara göğüs geren Amerikan ailemiz- yakında bu gerçeği acımasız ve büyük bir ölçekte hatırlatabilir.

Salon.com/ CHAUNCEY DEVEGA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.