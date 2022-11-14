Wagner, firar eden Rus askeri kafasını balyozla ezerek infaz etti

Kremlin bağlantılı Wagner paralı asker grubu, Ukrayna'dan firar eden bir Rus askerin kafasının balyozla ezilerek öldürüldüğü görüntülenen video paylaştı.

Hafta sonu yayınlanan görüntülerde, kendisini Yevgeny Nuzhin olarak tanıtan bir Rus, Eylül ayı başlarında Ukrayna askerlerine teslim olduğunu ancak Cuma günü Kiev sokaklarında kaçırıldığını söylüyor.

Nuzhin'in daha sonra yayınlanan korkunç videoda, 55 yaşındaki adamın bir Wagner savaşçısı tarafından kafasına balyozla vurularak öldürüldüğünü gösteriyor. Twitter'da yayımlanan videodaki sakıncalı olması nedeniyle paylaşamıyoruz.

WAGNER: İHANET ETTİ

Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin dün basına yaptığı açıklamada "Nuzhin halkına, yoldaşlarına ihanet etti. Esir alınmadı ve teslim olmadı, ancak firar planı yaptı" dedi.

Nazhin'in Rusya'daki seferberlik sırasında bir hapishanede mahkum olduğu, daha sonra Wagner grubu tarafından silah altına alınarak Ukrayna'ya gönderildiği öğrenildi.

Eylül ayında Ukrayna kuvvetleri, Nuzhin'in Wagner ve Rus ordusu içindeki kötü koşulları anlattığını gösteren görüntülerini yayınladı.

Henüz doğrulanmamış haberlerde ise, onun bir Rus-Ukrayna esir takasında yer aldığı iddia edildi.

AİLESİ UKRAYNA'YI SUÇLADI

Nuzhin'in oğulları Ilya ve Nikita, önde gelen mahkum hakları örgütü Gulagu.net ile yaptıkları video röportajında, infaz videosunu izlerken "tüm ailenin ağladığını" söylediler.

Gulagu.net'in kurucusu Vladimir Osechkin'e konuşan Ilya Nuzhin, "Ukraynalıların tutsağıydı ve sonra başına bu korkunç şey geldi... bütün akrabaları bunun için Ukraynalıları suçluyor. Ona ne yapacaklarını bilmiyorlar mıydı?... Bir insanı neden ölüme gönderirler?" dedi.

Nuzhin'in oğulları, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) öldürülen askerin akrabalarını susturmak için aradıklarını söyledi.

Ilya Nuzhin, The Moscow Times'ın güvenliğiyle ilgili endişeleri nedeniyle yorum taleplerini reddetti.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'ye, Ukrayna'da savaşmayı reddettikleri için ülkelerinde cezalandırılacağına dair inandırıcı korkuları olan esir Rusları takas etmemesi çağrısı yapıldı.

PESKOV: BİZİ İLGİLENDİRMEZ

Wagner kurucusu Prigozhin, Nuzhin'in dün erken saatlerde idam edilmesiyle ilgili olarak, videoyu "tek oturuşta izlenebilecek mükemmel bir yönetmenlik çalışması. Sanırım bu filmin adı 'A Dog's Death to a Dog'... Bu şov, balyozlu [Nuzhin]'in Ukrayna'da mutluluk bulmadığını, ancak kaba ama adil insanlarla tanıştığını gösteriyor." şeklinde yorumladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, Nuzhin'in öldürüldüğü video hakkında yorum yapmaktan kaçındı: "Bizi ilgilendirmez."

Prigozhin geçtiğimiz haftalarda, gazetecilere karşı yıllarca süren inkar ve karalama davalarının ardından Ukrayna'da savaşmak ve ABD seçimlerine müdahale etmek için 2014 yılında Wagner Grubunu kurduğunu itiraf etti.

Geçen hafta Bloomberg, Kremlin'in, Wagner lideri Prigozhin'in savaş nedeniyle artan nüfuzu ve yönetici seçkinlere karşı “acil Stalinist baskı” çağrıları nedeniyle alarma geçildiğini idda etti.

The Moscow Times .