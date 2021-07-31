Ünlü tatil bölgelerinde alevler yayılıyor!

ÇEVİRİ HABER: İşte tatil sezonu! Ve özellikle Akdeniz'de yaz ortası hava koşulları var. Ancak sıcaklık ve kuraklığın ölümcül sonuçları var: Son birkaç günde Akdeniz bölgesinde tekrarlanan yangınlar yaşandı. BILD, hangi popüler tatil bölgelerinde alevlerin yükseldiğini gösteriyor.

Alman turistlerin de gözdesi olan Antalya çevresindeki tatil bölgesinde şiddetli orman yangınları sürüyor. Geniş orman araziler harap oluyor ve Akdeniz'deki tatil beldelerine doğru yol alıyorlar.

Türkiye'de 3 kişi öldü, 122 kişi yaralandı, 58 kişi tedavi altına alındı. Haber, resmi haber ajansı Anadolu tarafından afet kontrol ajansı Afad'a atıfta bulunarak bildirildi.

CNN Türk'ün yayın kuruluşu Manavgat ilçesi Kaymakamı Mustafa Yiğit (53), rüzgarın alevleri yerleşim bölgelerine doğru sürüklediğini söyledi.

Birçok yerleşim alanı boşaltıldı ve görünütlerde kara duman bulutları ve metrelerce yükseklikte alevler görülüyor. Çıkan yangında Kalemler semtinde çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

29 helikopter ve 1.800'den fazla kurtarma görevlisi görevde. Yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek (58), kundakçılıktan şüpheleniyor.

Antalya'da ise sıcaklığın önümüzdeki günlerde maksimum 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Güçlü rüzgarlar başlarsa, bu daha fazla yangın tehdidi demek!

Fransa

Güney Fransa'nın Narbonne ile Carcassonne arasındaki bölgesinde geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık 8,5 kilometrekarelik bir alanda yangın çıktı. İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'e göre, 1000'den fazla itfaiyeci ve kurtarma görevlisinin yanı sıra yangın söndürme uçakları görevlendirildi. Basında çıkan haberlere göre, kimse yaralanmadı.

Narbonne ve Carcassonne şehirleri arasındaki dağlık çalılık ve ormanlık alanda, Fransız yetkililer 1000'den fazla itfaiyeci ve kurtarıcı görevlendirdi.

Yangın daha önceden bilinmeyen bir nedenle çıkmış ve daha sonra etrafa yayılmıştı. Komşu İspanya ve Portekiz'de de zaman zaman büyük çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Şebeke operatörü RTE'nin açıkladığına göre, yalnızca Fransa'da 100.000'den fazla hane etkilendi.

Fransa'nın güneyi için hafta sonu serinleme bekleniyor. Maksimum sıcaklıkların 36'dan 21 dereceye düşmesi bekleniyor.

Yunanistan

Yunan itfaiyesi bir günlük geniş çaplı operasyonun ardından Çarşamba günü çıkan orman yangınını kontrol altına aldı. Başkent Atina'nın birçok banliyösü tehdit altındaydı.

Yunan sivil savunmasının açıkladığına göre çok sayıda ev hasar gördü ve araçlar yakıldı, ancak insanlar zarar görmedi.

Yunanistan'da da orman yangınları sürüyor. Özellikle etkilenen: Yunan liman kenti Patras'ın dışındaki Elekistra bölgesi

Yangından 64 yaşındaki şüpheli bir arıcı sorumlu tutuldu. Şahsın Stamata topluluğundaki arı kovanlarının yakınında yaprakları yakıp yangını başlattığından şüphelenilerek tutuklandı.

On helikopter ve sekiz yangın söndürme uçağı tarafından havadan desteklenen yaklaşık 310 itfaiyeci görevdeydi.

Özellikle endişe verici olan, önümüzdeki birkaç gün içinde Yunanistan için maksimum sıcaklıkların 40 dereceyi geçmesi bekleniyor. Yağmuru beklenmiyor! Hem Yunan meteoroloji servisi hem de sivil savunma, sıcakların 8 Ağustos'a kadar sürmesinin beklendiği konusunda şimdiden uyarılarda bulundu. Kuvvetli rüzgarlar da beklendiği ve haftalardır kuru olduğu için, daha fazla yangın tehlikesi var!

İtalya

Ada cenneti Sardunya da geçen hafta sonundan beri şiddetli yangınlarla boğuşuyor! Rai News, Pazar günü batıdaki Oristano eyaletinde yaklaşık 1200 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Adanın valisi Christian Solinas (44), "Bu eşi görülmemiş bir felaket" dedi. Yaklaşık 20.000 hektar alevler içinde kaldı.

Sardinya'da alevlerle mücadelede Cuglieri'de bir ormanlık alan üzerinde helikopterler kullanıldı.

Bu sırada itfaiye, temkinli bir açıklama ile durumu açıklığa kavuşturdu. Salı günü Twitter'da duyurulan acil servis, durumun kontrol altında olduğunu ve iyileştiğini duyurdu. Hafta sonu 22 dereceye kadar soğumaya yardımcı olması beklenen hava şartlarında yağmur bekleniyor.

Diğer şeylerin yanı sıra tahliyelere yardımcı olmak için toplam 7.500 kurtarma görevlisi görev yapıyor. “La Repubblica” gazetesine göre maddi hasar yaklaşık üç milyon dolar.

İspanya

İspanya'nın kuzeydoğusunda, geçen hafta sonu Barselona'nın 100 kilometre batısındaki orman yangını kontrolden çıktı.

Tarragona yakınlarındaki bir orman yangınından sonra kömürleşmiş ağaçlar. Yangın şimdiden 1100 hektardan fazla alanı yaktı.

Santa Mariña do Monte belediyesinde yangın söndürme sırasında bir helikopter ormanlık alana su döküyor. İtfaiye, toplam altı uçak ve iki helikopterle destekleniyor.

Katalonya ormancılık idaresi, alevlerin şimdiye kadar 1.100 hektarlık ormanı ve tarım arazisini yok ettiğini söyledi. Rüzgarın yangını şiddetlendirme riski var. Yerel itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele birimlerinin yanı sıra askerler de görev yapıyor. Yaklaşık 80 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Acil servisler, bölgedeki ısı ve rüzgarın azalmasından faydalanıyor. Hafta sonu da sağanak yağış bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.