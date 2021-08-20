UNICEF : İklim krizi bir çocuk hakları krizidir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Cuma günü yayınlanan rapora göre, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Nijerya, Gine ve Gine-Bissau'da yaşayan gençler, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen grubu oluşturuyor. İklim değişikliğine bağlı olarak, sağlıkları ve eğitimleri tehdit altında olan genç nesil, ölümcül hastalıklara maruz kalıyor.

‘Fridays for Future'un işbirliğiyle gençlerin önderlik ettiği küresel iklim grevi hareketinin üçüncü yıl dönümünde yayınlanan raporda, dünyada bulunan 2.2 milyar çocuğun neredeyse yarısı olan bir milyar çocuğun ‘son derece riskli bölge' olarak sınıflandırılan 33 ülkeden birisinde yaşadığı belirtiliyor. UNICEF yönetici direktörü Henrietta Fore, "iklim değişikliği ile ilgili çok sayıda rapor var elimizde fakat ilk kez çocuklar ile alakalı eksiksiz bir tabloya sahibiz. Çocukların iklim değişikliğine karşı nerede ve nasıl savunmasız olduklarına dair eksiksiz bir tabloya sahibiz ve bu tablo hayal edilemez derecede korkunç" dedi.

Rapora göre, sera gazı yayılımının yoğun olduğu yerlerde yayılımı azaltmak için gereken acil eylem yapılmazsa daha çok çocuk acı çekmeye devam edecek. Yetişkinlerle göre daha fazla yiyeceğe ve suya ihtiyaç duyan çocuklar, aşırı hava olaylarından daha çok etkilenirler. Zehirli kimyasallara, sıcaklık değişimlerine ve hastalıklara karşı daha hassastırlar.

‘İklim değişikliği son derece adaletsizdir'

Üç yıldır dünyanın her yerinden eylem talep eden çocuklar olduğunu söyleyen Fore, ‘UNICEF onların değişim çağrılarını tartışılmaz bir mesajla destekliyor: iklim krizi bir çocuk hakları krizidir. İklim değişikliği son derece adaletsizdir. Artan küresel sıcaklıklardan hiçbir çocuk sorumlu değil fakat en çok onlar etkilenecek. En çok onlar bedel ödeyecek. Harekete geçmek için hala zaman var. Öncelikle su kaynaklarını iyileştirerek sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlara erişimini kolaylaştırmalıyız' dedi.

Kaynak : ANA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.