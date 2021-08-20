DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

RTÜK'ten 'AB fonu' açıklaması
Melis Minkari kimdir? Melis Minkari kaç yaşında, nereli?
Borsa, günü yükselişle tamamladı
Perinçek: Afganistan'a çağdaşlık Taliban'la gelecek
KPSS ÖABT puanı ne zamana kadar geçerli? KPSS puanı kaç yıl geçerli?
Fatima Esmat Yeni Markası Auoraamour Hakkında Konuştu
Eylül'de ek atama olur mu? 2020 KPSS ÖABT puanı ek atamada geçerli olur mu?
Çip krizi Volkswagen'in en büyük fabrikasını vurdu
UNICEF : İklim krizi bir çocuk hakları krizidir
İngiltere: Söz verdiğimiz herkesi Afganistan'dan çıkaramayacağız
Bakan Varank'tan milli işlemci Çakıl ile ilgili açıklama
Sakatlanan Arda Turan'ın durumu belli oldu
2021 İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar? Kısa mesafe servis fiyatı ne kadar?
Darbe karşıtı PDF: Mayınlı tuzakla Myanmar ordusundan 50 kişi öldürüldü
Statlarda PCR testi (korona testi) zorunlu mu? Lig maçlarında covid testi zorunlu mu?

TIMETURK / ÇEVİRİ HABER / UNICEF : İklim krizi bir çocuk hakları krizidir

UNICEF : İklim krizi bir çocuk hakları krizidir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Cuma günü yayınlanan rapora göre, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Nijerya, Gine ve Gine-Bissau'da yaşayan gençler, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen grubu oluşturuyor. İklim değişikliğine bağlı olarak, sağlıkları ve eğitimleri tehdit altında olan genç nesil, ölümcül hastalıklara maruz kalıyor.

1 Saat Önce
2021-08-20 17:13:01
UNICEF : İklim krizi bir çocuk hakları krizidir

‘Fridays for Future'un işbirliğiyle gençlerin önderlik ettiği küresel iklim grevi hareketinin üçüncü yıl dönümünde yayınlanan raporda, dünyada bulunan 2.2 milyar çocuğun neredeyse yarısı olan bir milyar çocuğun ‘son derece riskli bölge' olarak sınıflandırılan 33 ülkeden birisinde yaşadığı belirtiliyor. UNICEF yönetici direktörü Henrietta Fore, "iklim değişikliği ile ilgili çok sayıda rapor var elimizde fakat ilk kez çocuklar ile alakalı eksiksiz bir tabloya sahibiz. Çocukların iklim değişikliğine karşı nerede ve nasıl savunmasız olduklarına dair eksiksiz bir tabloya sahibiz ve bu tablo hayal edilemez derecede korkunç" dedi.

 

Rapora göre, sera gazı yayılımının yoğun olduğu yerlerde yayılımı azaltmak için gereken acil eylem yapılmazsa daha çok çocuk acı çekmeye devam edecek. Yetişkinlerle göre daha fazla yiyeceğe ve suya ihtiyaç duyan çocuklar, aşırı hava olaylarından daha çok etkilenirler. Zehirli kimyasallara, sıcaklık değişimlerine ve hastalıklara karşı daha hassastırlar.

 

‘İklim değişikliği son derece adaletsizdir'

Üç yıldır dünyanın her yerinden eylem talep eden çocuklar olduğunu söyleyen Fore, ‘UNICEF onların değişim çağrılarını tartışılmaz bir mesajla destekliyor: iklim krizi bir çocuk hakları krizidir. İklim değişikliği son derece adaletsizdir. Artan küresel sıcaklıklardan hiçbir çocuk sorumlu değil fakat en çok onlar etkilenecek. En çok onlar bedel ödeyecek. Harekete geçmek için hala zaman var. Öncelikle su kaynaklarını iyileştirerek sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlara erişimini kolaylaştırmalıyız' dedi.

 

Kaynak : ANA

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş