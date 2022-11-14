Ukraynalılar 'işbirlikçileri' direğe bağladı

Geçtiğimiz hafta Rus ordusunun terk ettiği Kherson'da bazı Ukraynalıların direklere bağlandığı görüntülendi. AP tarafından yayınlanan görüntülerle ilgili, Kherson'da 'kamu cezası' uygulandığı iddia edildi

The Associated Press (AP) tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Rusya ile işbirliği yaptığından şüphelenilen bazı Kherson sakinlerinin kamu cezasına çarptırıldığı iddia edildi. Ukrayna güçleri, Rus birliklerinin geri çekilmesinden sonra geçen hafta şehri ele geçirmişti.

Ajans, direklere bağlı iki kişinin fotoğraflarını yayınlandı. Yanlarında ise bir grup sivil ve en az bir asker olduğu görülüyor.

Russian Today'in AP'den aktardığı habere göre, direğe bağlı olarak teşhir edilen kişilerin "Rus işbirlikçisi" olduğu iddia edildi. Cezanın nasıl verildiği ise açıklanmadı. Söz konusu cezalandırma, Ukrayna hukuk sisteminin bir parçası değil, ancak son yıllarda ülkedeki milliyetçiler tarafından sık uygulanıyor.

Herson Bölgesi'nin eyalet başkenti, taarruzun ilk günlerinden beri Rus kontrolü altındaydı. Geçen ay Rusya, bir referandumdan sonra eyaleti dahil etmişti. Kiev, oylamayı "sahte" olarak nitelendirerek reddetti.