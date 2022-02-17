Ukraynalı kadınlar Donbas’ta yaşadıklarını anlattı: ‘Bacaklarım dayak nedeniyle siyah ve maviydi’

Donbas'ta Rusya destekli militanlar tarafından tutulan tahminen 241 Ukraynalı rehine var. Ukrayna yanlısı konumları nedeniyle, “casusluk”, “devlet ihaneti”, “sabotaj” ve “terörizm” itiraflarını almak için korkunç bir şekilde işkence görüyorlar.

Maryna Yurçak. Fotoğraf: İnsan Hakları için Medya Girişimi

İnsan Hakları Medya Girişimi, bir rehine mübadelesinde serbest bırakılacak kadar şanslı olanların hikayelerini topladı.

Donetsk'ten bir kimyasal teknoloji uzmanı olan Maryna Yurchak, 9 Kasım 2017 sabahı işe giderken Rusya kontrolündeki militanlar tarafından gözaltına alındı.

Donetsk, 2014 yılında Rusya tarafından işgal edilen ve şu anda Rusya kontrolündeki militanların işgali altında bulunan doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesinin bir parçası. Donetsk ve komşu şehri Luhansk, özerklik ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin (LNR) ana merkezleridir; Rusya'nın kukla “devletçikleri”.

Yurchak'ın ailesi bütün gün ondan haber alamayınca kötü bir şey olduğunu anladılar. Aslında, militanlar Yurchak'ı işgal altındaki Donetsk'in ortasındaki gizli, fiili bir toplama kampı olan Izoliatsia'ya götürmüştü ve onu Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) için casusluk yaptığı iddiasıyla suçlamıştı. Gerçekte, gözaltı sebebi onun tamamen Ukrayna yanlısı açık görüşleri yüzündendi.

“Donetsk tekrar Ukrayna'ya bağlandığında burada olmak istiyorum” derdi.

2014 kışında başlayan Rus Donbas işgaline karşı Yurchak, Twitter'da Rus hibrit kuvvetlerinin yerleri, mühimmatları ve bombardıman yerleri hakkında bilgi paylaştı.

Diğer rehineler gibi, Yurchak da Donetsk'teki tanınmayan Devlet Bakanlığı'nda sorguya çekildi.

“Onu, kimin için çalıştığını ve Ukrayna Güvenlik Servisi'ndeki yönlendiricisinin kim olduğunu itiraf etmeye zorladılar. Onu hücremize her getirdiklerinde fena halde dövülmüş oluyordu. Bir zamanlar zar zor yürüyebiliyordu; bacakları dayak yüzünden siyah ve maviydi" diye hatırlıyor Ukraynalı bir rehine olan Olena Lazareva. Daha sonra 29 Aralık 2019'da bir rehine takasında serbest bırakıldı.

26 Mart 2020'de yasadışı bir DNR mahkemesi Yurchak'ı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bugün, günde 10-12 saat terzi olarak çalışmak zorunda kaldığı Rusya kontrolündeki Snizhne ceza kolonisi №127'de kalıyor.

Maryna Yurchak, İnsan Hakları Medya Girişimi'ne göre Rusya işgali altındaki Donbas'ta 30'u kadın olmak üzere rehin alınan 241 kişiden sadece biri. Girişim, açık kaynaklardan bilgi toplayan ve mağdurlarla röportaj yapan bir sivil kuruluş. SBU, (Ukrayna Güvenlik Servisi), 297 Donbas rehinesi olduğunu tahmin ediyor.

Verilerdeki fark, SBU'nun resmi dosyalara erişiminden kaynaklanmaktadır – gerçek sayıları daha iyi tespit edebilirler. Ama sonuçta, sayılar söz konusu değil. Tutuklulara dolambaçlı muamele yapılıyor.

"İşgal altındaki Donbas'ta herkes rehin olabilir, sen de..."

14 Ekim 2016'da, 62 yaşındaki Ukraynalı kıdemli hemşire Halyna Haiova, çalıştığı hastanedeydi. Bir telefon görüşmesinde cevap verdi, ancak tuhaf bir sesin ona bir an önce başhekimine görünmesini söylediğini duydu. Ofisinden çıkarken, doktorun yanında duran iki tanıdık adam gördü. Onlarla daha önce karşılaştığını ve takip edildiğini fark etti. Onlar Rus yanlısı iki Donetsk militanıydı ve hemen onu yakalayıp gözaltına aldılar.

Haiova, DNR'nin yasadışı hapishanelerinde 14 aydan fazla kaldı. Donetsk'in sadece 40 km kuzeyinde, Rusya kontrolündeki Dokuchaievsk şehrinde bir hastanenin doğum bölümünde çalışıyordu. Haiova'ya göre, Rus ordusunun yaralı askerleri hastanede tıbbi yardım aldı. İddiaya göre isimlerini kaydedecek ve SBU'ya iletecekti. Bunun için elektrik verilerek işkence gördü ve ciddi şekilde dövüldü.

Hapishanede, infazla eşdeğer olan birkaç aşırı işkence vakasına tanık oldu. Haiova, 1 x 1 metre boyutlarında küçük bir hücrede kimseyle iletişim kurmadan tutuldu. Gardiyanlar onu ve diğer mahkûmları gece boyunca dinlenmeden ve yemek yemeden çalışmaya zorladı. Sonunda 2017'de bir mahkum değişiminde serbest bırakıldı.

Halyna Hayova. Fotoğraf: Viktor Kovalchuk. İnsan Hakları için Medya Girişimi

Donbas militanlarının tıbbi hemşire Haiova'yı tutuklaması tesadüf değil.

Sağlık personeli -özellikle cerrahi ve travma bölümlerinde çalışanlar- genellikle Donbas'taki yasadışı silahlı gruplar tarafından hedef alınmaktadır. Sağlık görevlilerinin, Ukraynalılardan (düşman) tıbbi yardım alan yaralı Rus yanlısı güçlerin potansiyel tanıkları olduğu düşünülüyor. İşgalciler, Ukrayna yardımına dair hiçbir kanıtın bilinmemesi için sağlık görevlilerini susturmaya çalışıyor. İnsan Hakları için Medya Girişimi'nin görüştüğü 12 kadın rehineden dördü sağlık çalışanıydı.

Yüksek risk altındaki ikinci grup, sivil katılım veya kişisel nedenlerle işgal altındaki Donbas sınırını geçmek zorunda olan insanlar. Çoğu, yetkililer tarafından yol boyunca kontrol noktalarında uzun belge incelemesi için tutuluyor.

50 yaşındaki Ukraynalı hemşire Maryna Chuikova, 19 Mart 2018'de işgal bölgesinden Ukrayna kontrolündeki bölgeye geri dönerken Maiorsk kontrol noktasında gözaltına alındı. İki oğlunu ve 80 yaşındaki annesini ziyaret etmeyi planlıyordu.

Bu zararsız amaç için, DNR'deki başka bir yasadışı hapishanede bir yıldan fazla zaman geçirdi. Sonunda, asılsız suçlamalar nedeniyle 20 dakikalık düzmece bir yargılamanın ardından 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluğu sırasında, üzerine atılan suçları kabul edene kadar işkence gördü. Suyu, tuvaleti ve dış dünyayla teması olmayan, pis kokulu küçücük bir hücrede tutuldu. Sonunda 2019'da serbest bırakılıncaya kadar birçok kez ölümle tehdit edildi.

Rus yanlısı militanların ilgi odağı haline gelen üçüncü kategori, sıradan insanları işgal bölgesine ya da işgal bölgesine götüren kişilerdir.

Donbas militanlarının eski tutuklusu Tetiana Horbulich, Azov adlı bir şirket için turizm hizmeti verdiği için tutuklanan bir kadın rehineden bahsetti. Savaşın başlamasından önce, turistleri gezmek için düzenli olarak denize götürürdü. Ancak Luhansk bölgesinin kuşatılmasıyla birlikte, hizmeti durdurmak ve bunun yerine turistleri henüz işgal edilmemiş diğer şehirlere götürmek zorunda kaldı. Militanların onu gözaltına alma bahanesi, mütevazı işini Azak olarak da anılan Ukrayna Ulusal Muhafız alayı ile Azov adını karıştırmış olmalarıydı. Tamamen cehaletleri nedeniyle, masum bir kadını daha tutukladılar.

Rehinelerin çoğu, Rusya'nın hibrit militanları ve silahları hakkında Ukrayna yanlısı görüşlerini sosyal medyada resim veya yorum yayınlayarak ifade ettikleri için Donbas hapishanelerinde tutuluyor. Ayrıca Ukrayna ordusunda görev yapan akrabaları olduğu için birçok rehine tutuklandı.

Örneğin 58 yaşındaki bir kasiyer olan Olena Zavalna, kentindeki Rusya'ya sempati duyan yöneticilerden haberdar değildi ve Twitter hesabında “Yuliia Ivanova” takma adıyla düzenli olarak işgal hakkında bilgi verdi. Belli ki bir süre gözetim altında tutulmuş, belirsiz bir şekilde tutuklandı ve meçhul infazcısı, “Müzikle yüzleşmeye hazır mısınız Yuliia Ivanova ?” diyerek onunla alay etti.

Luhansk'ta eski bir rehine olan 73 yaşındaki Luhansk emeklisi Anastasiia Mukhina'nın üzerinde Ukrayna bayrağı ve "Luhansk Ukrayna'dır" yazan broşürleri astığı görüldü. Dakikalar içinde suçlandı ve tutuklandı. Hapse atıldı ve “uluslararası nefreti körüklemek, hükümeti devirmek ve sınırları değiştirmek” iddiasıyla neredeyse iki yıl korkunç koşullarda yaşadı.

Anastasiya Muhina. Fotoğraf: Viktor Kovalchuk. İnsan Hakları için Medya Girişimi

Ukraynalı rehinelere şiddetli sorgulama

Rehinelere yöneltilen suçlamalar çoğunlukla “siyasi”, yani onların “muhalif” görüşlerini yansıtıyor. Bu sahte suçlamalar arasında casusluk, devlete ihanet, sabotaj ve terörizm sayılabilir. Casusluk ve devlete ihanet, Rusya'nın kontrolündeki DNR ve LNR'de en yaygın suçlamalardır.

Bu bölgelerdeki fiili Rus yöneticiler, sıradan vatandaşların, işgalcilerin terörist olarak nitelendirdiği Ukrayna savunmacılarıyla ilişkisinin pek olası olmadığının farkındalar. Sivillerin işgal altındaki Donbas'taki herhangi bir Ukrayna yanlısı eylemden sırf korkudan uzak durmaya meyilli olduğunun da farkındalar.

Çoğu zaman, bu dağınık itiraflar kelimenin tam anlamıyla rehinelerden dövülerek alınıyor. Suçlamalar uydurma olduğundan, Donbas militanlarının elde edebileceği tek suç kanıtı zorla itiraflar. Ve bu, tehditler ve vahşi güç kullanımı olmadan elde edilemez.

Donetsk sakini Viacheslav Shabolda, 24 Haziran 2019'da oteldeki işyerinde militanlar tarafından gözaltına alındı. Militanlar, kafasına plastik bir torba geçirilerek sorgulanmak üzere DNR'nin “Devlet Güvenlik Bakanlığı”na götürüldü. Ardından hapishane gardiyanlarının kendisine işkence yaptığı İzoliatsia'ya transfer edildi. Dişlerini çektiler, vücuduna elektrik verdiler ve bir itiraf imzalamadığı takdirde çocuklarını öldürmekle tehdit ettiler.

Viacheslav Shabolda. Fotoğraf: İnsan Hakları için Medya Girişimi

Aynı suçlamalarla tutuklanan Maryna Chuikova, sorgulama sırasında aşağılandığını, taciz edildiğini ve önceden hazırlanmış belgeleri imzalamaya zorlandığını hatırlıyor. Bırakın belgeleri imzalamayı, konuşmayı reddettiğinde, bir kadın gardiyan nöbetinde onu dövülen bir mahkûmu görmeye götürdü. İşbirliği yapmazsa aynısını Chuikova'ya da yapacaklarını söyledi.

Anastasiia Mukhina, zorunlu sorguya tabi tutulan bir başka mahkum. Rus yanlısı memurlar onu bir kapıya astı, günlerce aç ve susuz bıraktı ve aile üyelerini öldürmekle tehdit etti.

Rehineler, yalnızca ilk sorguları sırasında değil, tüm hapis süreleri boyunca işkenceye maruz kaldılar. Görgü tanıklarına göre, bazı rehineler işkence sonucu sakat kaldı, hatta öldü. Dayak, rehinelere uygulanan tipik bir terör yöntemidir. Eski kadın rehineler, gardiyanlar tarafından fiziksel olarak dövüldüklerini ve tekmelendiklerini, kauçuk ve metal çubuklarla ve hatta tüfek kabzasıyla dövüldüklerini ortaya koyuyor.

Chuikova, hapishanede tanık olduklarını şöyle anlatıyor:

“İzolyatsia'dan bir gözaltı merkezine gelen tüm kadınların vücudunda aşırı fiziksel şiddet belirtileri vardı. Bir keresinde hücremize genç bir kadın attılar... Dişleri kırılmış, bacakları şişmiş, morlukları, burnu kırılmış, beyin sarsıntısı ve [daha sonra öğrendiğimiz gibi] böbrek yetmezliği vardı. Nasıl bir azap çektiğini hayal etmek bile ürkütücü.”

Rehinelere tıbbi yardım sağlamamak da işkence olarak kabul edilebilir. 33 yaşındaki Ukraynalı bir rehine olan Maksym Timofieiev 11 Ekim 2017'de tutuklandı ve şu anda Makiivka ceza kolonisinde No 32'de tutuluyor. Aşırı işkence büyük sakatlıklarla sonuçlandı - tiroid bezinin atrofisi, beyin omurilik sıvısı-vasküler distoni ve hasarlı beyin dokusu. Timofiyev'e herhangi bir tıbbi müdahale veya ilaç sağlanmıyor - aldığı küçük ağrı kesiciyi yaşlı annesi gizlice içeri sokuyor.

Kremlin'in Ukraynalı rehinelere gözaltı politikası

Makiivka hapishanesinde iki yıl kalan eski bir kadın rehine olan Olha Politova, “Yorucu bir sorgulama ve uykusuz birkaç geceden sonra, hamamböceklerini fark etmeden uykuya dalardım - beni fena ısırdılar ve yara bir ay sonra kayboldu” diyor.

Olha Politova. Fotoğraf: Viktor Kovalchuk. İnsan Hakları için Medya Girişimi

Eski Ukraynalı rehine, metal yaylı bir yatakta ve ince, eski bir şilte üzerinde uyuduğunu anlatıyor. Adet gören kadınlara hijyenik ped veya tampon gibi herhangi bir şey sağlanmadı. Şiltelerinden şeritler kullanmak zorunda kaldılar ve daha sonra çıplak demir plakalar üzerinde uyumak zorunda kaldılar.

Serbest bırakılan Ukraynalı rehinelerin çoğu, tutsaklıklarının ilk günlerini, tuvaleti, aydınlatması veya dış dünyayla bağlantısı olmayan, çöplerle dolu küçük hücrelerde geçirdiklerini söylüyor. Mahkumların kişisel yazıları olmasına izin verilmedi. Genellikle kuru, sıcak giysiler veya temel hijyen malzemeleri olmadan götürüldüler.

Kötü sağlık koşulları, alçaltıcı muamele ve fiziksel ve zihinsel istismar ile birlikte insanlık dışı muamele, işkence ile eş anlamlıdır. Bu tür koşullar, mahkumlara kendi suçlarını işleyen tanıklıkları imzalamaları için kasten eziyet etmek için yaratılır.

Chuikova, işgal altındaki Donbas'taki Rusya Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın bodrum katında 30 gün geçirdi.

“Oda küçücük, 2,5 metre, kirli ve buz gibiydi. İçme suyu alacak hiçbir yer yoktu. Tuvalet yoktu... Yanımda eski tutuklulardan kalan idrar ve kan şişeleri duruyordu. Korkunç bir koku!.. Duvarlar da kokuyordu. Kısa süre sonra bunun terör ve dehşet kokusu olduğunu anladım” diyor Ukraynalı rehine.

Rusya-Ukrayna krizinin tüm dönemlerinde (2014'ten günümüze), 276'sı kadın olmak üzere 3.360 kişi yasadışı paramiliter gruplar tarafından rehin alındı.

Aslında, işgal altındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki toplam Ukraynalı rehine sayısı birkaç kat daha fazla olabilir çünkü rehineler Ukrayna'nın müdahalesi olmadan serbest bırakıldı. Bazıları delil yetersizliğinden, bazıları da akrabalar tarafından yüklü bir fidye ödemesinden sonra.

Donbas'taki yüzlerce rehine ancak Rusya-Ukrayna rehine değişimi ile mümkün olabilecek şekilde serbest bırakılmayı bekliyor. Son takaslar 16 Nisan 2020 ve 29 Aralık 2019'da gerçekleşti. 2022'nin başlarında yeni bir Rus işgali ihtimali, bu durumu çok zayıflatıyor.

Rusya, Normandiya Formatına katılarak, Minsk Anlaşmalarının önemi hakkında görüşmelerde bulunarak veya Donbas'taki Rusça konuşan nüfusu “koruma” gerekçesiyle çatışmayı çözmeye istekli olduğunu iddia ediyor. Ancak, Minsk barış anlaşmasında önceden kararlaştırılan herhangi bir rehine değişimini engellerken gerçek yüzünü gösterdi.

Kaynak: Euromaidan press

Haber: Sonia Maryn .