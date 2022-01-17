Ukrayna krizi: Ukraynalılar ne düşünüyor?

Biz Ukraynalılar, Amerikan liderlerinin “Ukrayna hakkında hiçbir şey Ukrayna olmadan olmaz” demeye özen göstermelerini takdir etsek de, bu tam olarak gerçekleşmiyor...

Ukraynalı yedek askerler Kiev yakınlarında eğitim alıyor. Foto: Sergey Dolzhenko/EPA

ÇEVİRİ-ANALİZ

Ukrayna'nın savunması için Batı'ya ihtiyacı yok

Ukrayna'nın geçen hafta Amerikalı, Avrupalı ​​ve Rus diplomatlar arasında yapılan görüşmelere büyük ölçüde katılamamış olması utanç verici. Özellikle tehlikede olan geleceğimiz olduğundan, Kiev'in istekleri bir sürpriz olarak anlaşılabilir.

Ülkemiz, bir Rus işgali karşısında bir Batılı kurtarıcı veya bir NATO kurtarması konusunda umutla dolup taşmıyor. Rusya'nın boyunduruğundan kurtulmuş gerçek bir demokrasi olma arzumuzu paylaşan Batılı ortaklarımızdan istediğimiz şey, Moskova işgal ederse bir şansımız olsun diye savaşa hazırlanmamıza yardım etmeleridir.

Biz Ukraynalılar, Amerikan liderlerinin “Ukrayna hakkında hiçbir şey Ukrayna olmadan olmaz” demeye özen göstermelerini takdir etsek de, bu tam olarak gerçekleşmiyor. Amerika Birleşik Devletleri, NATO müttefikleri ve Rusya tarafından karşılıklı retorik açıklamalar arasında sesimiz sık sık boğuluyor.

Açık olmak gerekirse; kafanıza silah dayandığında yapılan konuşmalar basitçe “konuşma” değildir. Ve şimdi Ukrayna'da bize olan da bu.

Cenevre ve Brüksel'de görüşmeler sürerken Rusya, Ukrayna sınırlarına askeri helikopter sevk etmeye başladı. Ukrayna'ya komşu Rus bölgelerinde yeni askeri tatbikatlara başlandı. Bu, Moskova'nın sınırda yaklaşık 100.000 asker toplamasının ardından geldi; ayrıca Rusya'nın diğer bölgelerinden askeri teçhizat ve personeli sınıra doğru hareket ettirdiği bildiriliyor.

İşgal etse de etmese de, Başkan Vladimir Putin'in büyük olasılıkla bu askeri yığınağı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kıtadaki güç dengesini yeniden müzakere etmeye zorlamak için kullandığını biliyoruz.

Ama biz siyasi bir ayak topu değiliz. Batılı liderler bu hikayedeki asıl kurbanın Ukrayna olduğunu unutmamalı. Bu görüşmelerin görünüşte saldırgan olan Rusya'nın güvenlik endişelerini ele almak için olması, bizimki öncelikli olsa bile rahatsız edici. Batılı liderler, Rusya'yı caydırmak için diyalog yollarının sayısının fazla olduğu bir durumdan kaçınmalıdır; şu anda durum bu.

Elbette diplomasi kritik öneme sahiptir ve hepimiz realpolitik'in gösteriyi nasıl yürüttüğünü biliyoruz. Ancak Rusya'nın iyi niyetle müzakere edeceğini varsaymak da saflık olur. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Moskova'yı, Bay Putin'e işgal bahanesi sağlayabilecek bir provokasyon düzenlemek için doğu Ukrayna'ya sabotajcılar göndermekle suçladı.

Bu nedenle görüşmelere, ek güvenlik ve askeri yardım, özellikle de hava savunması sağlamak gibi Ukrayna'nın direncini artıracak net eylemler eşlik etmeliydi.

Ukrayna, Batı'dan kendisini savunmasını istemiyor. Daha ziyade askeri kapasitemizi güçlendirerek bu mücadeleye hazırlanmak için yardım istiyor. Dahası, Ukrayna'yı savunmanın en iyi yolu, büyük ülkelerin komşularına hükmetmesini engelleyen “etki alanı olmaması” ilkesi ve NATO'nun ittifaka yeni başvuranları karşılamaya yönelik “açık kapı” politikası da dahil olmak üzere Batı doktrinlerini ve değerlerini savunmaktır. Ukrayna ve ittifak arasındaki yakın işbirliği - Ukrayna ordusunun NATO üyesi ülkelerle çalışma kabiliyetini artıran, aynı zamanda Rusya'ya Ukrayna'nın yalnız olmadığını hatırlatan askeri tatbikatlar gibi - devam etmeli.

Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmenin riskleri hakkındaki tartışmayı anlıyor olsak da, NATO üye ülkeleri arasında bunu yapmamanın riskleri hakkında da tartışma olmalı. Ukrayna'nın üyeliğini engellemek, Rusya'ya NATO'da veto hakkı olduğu veya ittifaka üye olmak isteyen diğer ülkelerdeki ihtilafları kışkırtılmasına imkan sağlayacağı algısını verebilir.

Bunlar bizim sorularımız. Ve bu arada, en kötüsüne hazırlanıyoruz.

Çok yakın zamana kadar, anketler Ukraynalıların artan elektrik faturalarından ve kötüleşen ekonomiden büyük ölçüde korktuklarını gösterdi. Halkın bir kısmı savaşın mümkün olduğunu söyledi. Bunun nedeni, Putin'in yaklaşık sekiz yıllık saldırganlığından sonra, Ukraynalılar onun (ne yazık ki) Batı ile kendi şartlarına göre müzakere daveti almak için bir taktik olarak kılıç sallamayı başarılı bir şekilde kullanmasına alıştı.

Ancak şimdi, Ukraynalılar yeni bir işgal ihtimaliyle giderek daha fazla meşgul oluyorlar. Bay Putin ile görüşmelerin verimli olacağına inanmıyorlar; bu da Rusya'nın Ukrayna'yı Moskova'nın etki alanına geri getirmenin tek yolu olarak askeri harekatı olacağı anlamına geliyor. Bu endişeler buradaki düşünce kuruluşundaki çalışmalarımda, arkadaşlarım ve ailemle yaptığım görüşmelerde yankılanıyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bugünlerde popüler olan bir konu, bir işgal durumunda orduye destek için sivil “direniş” birimlerine nasıl katılma olacağıdır. Ukrayna'nın birçok şehrinde ve otoyollarda bulunan reklam panoları, askere olabilecek insanları bir telefon numarasıyla saflara katılmaya teşvik ediyor. Bir saldırı başladığında alınması gereken temel ihtiyaçların bulunduğu sözde acil durum çantasının gerekliliği hakkında Facebook gönderilerinin açıldığını gördüm.

Doğudaki savaştan ve işgal altındaki Kırım'dan uzak, neredeyse güvenli bir liman olarak görülen Kiev bile, Putin'in Ukrayna'ya saldırabileceği korkusuyla gergin durumda.

Diplomatik görüşmelerle ilgili güncellemeler, akşam haberlerine hükmediyor ve Facebook sohbetlerini canlandırıyor. Anketlerimizden birinin gösterdiği gibi, Ukraynalıların çoğunluğu, gelecekte NATO veya Avrupa Birliği'ne katılma umutlarından vazgeçse bile, Putin'in Ukrayna'ya tacize devam edeceğine ikna olmuş durumda.

Müzakere masasındaki Batılı liderler, Ukraynalıların hayatlarını Bay Putin'in emperyalist saplantılarına göre değil, hayallerine göre planlamayı hak ettiğini hatırlamalıdır. Ve Ukrayna'nın başarısızlığı, sadece Putin rejimi için bir kazanım değil, aynı zamanda küresel demokrasiye de bir darbe olacaktır.

Kaynak: The New York Times

Alyona Getmanchuk, Ukrayna ve Avrupa arasındaki bağlantıları güçlendirme amacıyla kurulan Yeni Avrupa Merkezi adlı düşünce kuruluşunun direktörüdür.

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